Ganbara - De Cerca Juicio accidente tren Alvia 80 muertos, más de 140 heridos y decenas de familias llevan 9 años exigiendo justicia MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 10/10/2022 21:49 (UTC+2) Última actualización: 10/10/2022 21:49 (UTC+2) El periodista David Reinero nos da las claves del juicio más grande jamás celebrado en Santiago Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página MAQUINISTA ALVIA ACCIDENTADO JUICIO 15:49 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Decenas de familias buscan respuestas al terrible accidente de tren que dejó 80 muertos, más de 140 heridos y multitud de familias rotas. Familias que sienten que, aún hoy, se les oculta la verdad. Sus vidas, como aquel Alvia, descarrilaban el miércoles 24 de julio de 2013. Llevan desde entonces pidiendo una investigación independiente que no ha llegado. En el banquillo: el maquinistas, Francisco José Garzón; y el ex director de seguridad de ADIF: Andrés Cortabitarte que aún no ha declarado, lo que para algunos ha sido jugar con una gran ventaja procesal. El periodista David Reinero, que ha seguido el caso desde un primer momento primero para El País y después para el medio gallego Praza Pública, nos explica todas las claves de un juicio que se augura súmamente mediático.