Tecnología de Consumo Xataka ¿Qué consola retro comprar? Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 17/10/2022 11:51 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2022 11:51 (UTC+2) Cada vez son más los fabricantes que se lanzan a rememorar sus grandes éxitos, ediciones especiales y guiños para la nostalgia. Eva Rodríguez nos analiza estas consolas retro.

En un momento en el que la Xbox Series X y la PlayStation 5 siguen siendo caras de ver y de comprar, las consolas retro viven su era dorada. Con la Navidad en el horizonte o simple y llanamente estos meses fríos que nos invitan a pasar más tiempo en casa, hoy os ayudo a encontrar esa consola retro para rememorar viejos tiempos o quien sabe, para para que Olentzero acierte de pleno.

Porque comprar una consola retro tiene su aquel. Hoy en día nos podemos lanzar a Wallapop a encontrar una reliquia, hacernos con reediciones lanzadas en la actualidad o apostar por emuladores y dispositivos de terceros que tratan de revivir esa experiencia a módico precio.

El catálogo

Empecemos por el principio: el catálogo. Hay quien recuerda una consola en cuestión y otras personas que lo que les viene a la cabeza es un juego concreto o una saga. Dependiendo de la compañía a la que pertenezca la consola en cuestión, contará con unos juegos u otros. Entonces, según nuestros gustos, sentiremos mayor afinidad por unas que por otras. Además, generalmente estas consolas vienen con un catálogo cerrado de juegos, lo cual nos limita de cara al futuro. Es decir, que si años atrás podíamos usar con ellas diferentes cartuchos para cambiar de juego, en las revisiones retro el catálogo es el que es.

El tamaño

Mientras que las consolas antiguas originales eran grandes, sus versiones del siglo XXI se caracterizan por ser bastante pequeñas y portables; el hardware ha avanzado muchísimo en estos años, y los componentes necesarios para mover los juegos antiguos son mucho más pequeños.

De ahí que los fabricantes hayan apostado por versiones Mini, que tienen la portabilidad como una de sus principales baza. Así, este puede ser un factor diferencial para muchos usuarios, ya que dichos tamaños reducidos permiten mucho juego a la hora de llevar las consolas con nosotros cuando salimos de viaje.

La conectividad

De nada nos sirve una consola sin un medio a través del cual usarla. Dicho de otro modo: que será un bonito adorno si no disponemos de un periférico de salida al que enchufarla para visualizar el contenido. En estos años los estándares de conexión han cambiado mucho, por lo que los fabricantes han tenido que adaptar sus revisiones a los tiempos modernos.

Por ello, es habitual que los modelos retro que encontramos en el mercado sean compatibles con algún tipo de puerto HDMI, el estándar para televisores, monitores, proyectores, etc.

El precio

Mientras que buscar versiones originales puede salirnos por un ojo de la cara, las versiones Mini suelen ser relativamente asequibles comparadas con lo que costaron en su tiempo o con las actuales. Eso sí, ya que estamos, mejor tener en cuenta la relación calidad precio.

Lo retro suele ser caro, y aunque estas consolas no son objetos de coleccionismo (con su consiguiente sobreprecio), no está de más obtener el mayor beneficio por cada euro que invirtamos.

Modelos recomendados

Ya os aviso que no están todas las grandes consolas que se han lanzado, pero sí que todas las seleccionadas son grandes consolas retro relativamente fáciles de conseguir. Así, he dejado en el tintero algunas más nicho como la The C64 Mini, la portátil Atari retro Handled o la Neo geo arcade stick pro, una consola con forma de mando de recreativa y 20 juegos preinstalados, ahí quedan por si interesan. Vamos con algunas más mainstream.

Sony PlayStation Classic

Como buena millennial, esta sería mi consola, ya el modelo, original fue lanzado a mediados de los 90 y es la que se puso de moda por estos lares.

Esta versión tiene un 45% del tamaño de la original pero con idéntico diseño, por lo que la experiencia es muy similar y además es fácil de transportar.

Cuenta con dos mandos a distancia y 20 juegos entre los que se encuentran Tekken 3, Grand Theft Auto, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid y Rayman, que podrás disfrutar en pareja simplemente conectándola al HDMI de tu tele. En el debe, los juegos son solo en inglés y la emulación es mejorable.

Su PVP es de 99,99 euros, aunque teniendo en cuenta que lleva unos años en el mercado su precio suele ser algo más alto.

NES Classic Mini

De 2016 data la reedición de la Nintendo NES Classic en formato Mini. También se conecta a nuestro monitor o televisión mediante HDMI e incluye un mando de la mítica NES. Y el apartado que más nos interesa, el de los videojuegos, está compuesto por nada menos que 30 de los títulos más exitosos de Nintendo: Dr. Mario, Bubble Bobble, Castlevania, PAC-MAN, The Legend of Zelda, Metroid y muchos más.

La pega es que al ser un modelo con tiempo en el mercado encontrarlo está más difícil, rondando en ocasiones los 200 euros, un subidonazo teniendo en cuenta que su PVP era de 59 euros.

Nintendo Classic Mini Super NES

Poco después de la Nintendo original se reedito la SuperNintendo, otra súperventas de principios de los noventa. Esta versión mini se conecta mediante HDMI, como el resto de estas consolas, e incorpora nada menos que 21 juegos preinstalados, entre los que se encuentran varios Super Mario, algunos Kirby y Donkey Kong Country.

Como con la otra Nintendo, salió a un precio relativamente asequible de 79,99 euros, pero ahora puede llegar a superar los 200 euros en los comercios en los que todavía sigue disponible.

Sega MegaDrive Mini y Mini 2

En tiempos de la SuperNintendo original rivalizaba con Sega y su Megadrive, que también está gozando de una segunda juventud con la versión mini, lanzada en 2019 y que cosechó tanto éxito de ventas por su acertada propuesta que es francamente difícil de encontrar y que si lo haces, no será ni mucho menos por los 79 euros oficiales.

Esta consola se conecta mediante HDMI y viene con dos mandos que se conectan mediante USB. Y nos brinda la oportunidad de disfrutar de nada menos que 40 juegos míticos como Sonic, Street Fighter o Alex Kidd in the Enchanted Castle.

Y si algo funciona, es probable que tenga una segunda versión: es el caso de la MegaDrive Mini 2, anunciada para el próximo 27 de octubre con un mando y 60 juegos de los cuales 7 son inéditos. Entre los éxitos, 'Super Hang-On' y 'Out Run', 'Rainbow Islands' o 'Shadow Dancer'. Está disponible para reservar por 109 euros.

Evercade

La Evercade es una de las últimas en llegar y lo ha hecho en tres versiones: la original en formato portátil, la VS para sobremesa y la Exp que está en reserva y disponible a partir de Navidad.

A diferencia de los modelos anteriores, que son reediciones de consolas originales, en este caso son consolas nuevas con ranura para cartuchos y licencias de diferentes estudios míticos, como Namco, Atari, Interplay, Data East o Technos Japan.

O lo que es lo mismo, que no está abierta a un catálogo concreto ni tiene un listado cerrado, si no que abre las puertas a que colecciones también los cartuchos con los respectivos títulos, permitiendo jugar a muchísimos títulos tanto de consola como de PC que tienes que comprar aparte

- La Evercade portátil está disponible por 89 euros en versión Premium Pack y viene con 37 juegos de Atari, Interplay y Namco. Además de poderla usar en cualquier parte, puedes conectarla a la TV mediante HDMI

- La sustituta de esta es la Evercade EXP, otra portátil con salida HDMI para que puedas conectar a la tele, una batería para una 5 horas y 18 juegos de Capcom instalados en la propia consola pero cuenta también con ranura para cartuchos. Su precio de lanzamiento es de 149 euros.

- La Evercade VS cuesta 155 euros y la edición Premium contiene dos mandos y los cartuchos Technos Arcade 1 y Data East Arcade 1.

A500 Mini

Antes mencionaba el The64 Mini y aquí va otra réplica de ordenador para los más veteranos del lugar.

La A500 Mini es la réplica en formato reducido de un nuevo microordenador de los ochenta, el Amiga 500. Eso sí, la conectaremos a una TV moderna y viene con un Pad y un Ratón de los de antaño para una experiencia de lo más retro.

The A500 Mini es más bien un simpático viaje al pasado vía emulador, de precio atractivo y detalles muy interesantes como la selección de 25 juegos (por ejemplo, el Worms) que dan a esta propuesta de Retro Games un encanto muy especial. Su PVP es de 129 euros y como es de 2022, no hay problemas de stock ni de precios inflados.

Game &Watch

Cerramos con una consola buena, bonita y barata: las Game & Watch de Nintendo, que podéis encontrar en versiones con títulos míticos de Mario y de Zelda. Por unos 50 euros disfrutaréis de esta consola portátil, fácil de transportar, con una autonomía que promete hasta 8 horas de uso e incorpora un puerto USB Tipo C.

Tanto en la versión de Mario como en el de Zelda vienen con tres juegos, animaciones exclusivas y un reloj con cronómetro con diseño exclusivo.