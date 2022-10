Ganbara Caio Manhanelli Caio Manhanelli: "Es una victoria amarga porque Bolsonaro llegó muy cerca y eso asusta" Publicado: 31/10/2022 21:19 (UTC+1) Última actualización: 31/10/2022 21:30 (UTC+1) Respecto a los resultados de las elecciones celebradas ayer en Brasil, Caio Manhanelli, consultor político brasileño, argumenta que el principal problema de Lula es que "no logro llegar a muchos brasileños". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara Caio Manhanelli, consultor político de Brasil, sobre los resultados de las elecciones celebradas ayer en el país sudamericano. El analista explica que "no es una victoria feliz, si no una victoria amarga, porque Bolsonaro llego muy cerca y eso asusta. Añade que el principal problema de Lula es que "no logro llegar a muchos brasileños". Por último, respecto al silencio de Bolsonaro Manhanelli aclara lo siguiente: "Claro que hay miedo a que fanáticos de Bolsonaro quieran causar disturbios, pero, a fin de cuentas, la mayoría de los y las ciudadanas creen en el sistema electoral".