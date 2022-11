Tecnología de Consumo Xataka Elon Musk & Twitter: el culebrón tecnológico de 2022 Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 10/11/2022 10:09 (UTC+1) Última actualización: 10/11/2022 10:19 (UTC+1) Eva Rodríguez nos ayuda entender lo que ocurre en la red social Twitter en la que se habla de "despidos, readmisiones y fugas". Escuchar la página Escuchar la página

Un repaso rápido. En abril comenzó todo. Elon Musk avisó y ejecutó la compra del 9% de Twitter y luego se ofreció a comprar todo Twitter por 43.000 millones. Súbitamente se echó atrás con excusas como la de que Twitter estaba lleno de bots, lo que dio lugar a un largo intercambio de dimes y diretes y un lío colosal.

La empresa recurría a los tribunales para forzar que cumpliese el acuerdo cuando tantos amagos estaban dejando a Twitter al borde del abismo económico y evidenciando serios problemas en su funcionamiento. Así que Elon Musk cerraba el culebrón el 28 de octubre cambiando su biografía de Twitter y apareciendo en los cuarteles generales con un lavabo en las manos, su lavabo. Estaba cerrado,

Qué ha hecho Elon Musk nada más comprar Twitter

Después de tal adquisición, la gran meta de Elon está siendo monetizarlo para rentabilizar su inversión. De hecho, el propio Musk asegura que Twitter pierde 4 millones de euros al día.

Y ha empezado con las cuentas verificadas, esas con un check azul que vienen a decir que esa persona o entidad es lo que dice ser. Por ejemplo, que Stephen King es Stephen King.

Hasta la fecha era necesario acreditar tu identidad y tus trabajos relevantes para poder optar a un check azul de forma totalmente gratuita, pero Twitter modificará la verificación de cuenta para solo aquellos que paguen una suscripción mensual puedan tenerla. Independientemente de quien seas. Pero esto no llega solo, pues a quienes no estén suscritos se les eliminará el tick azul en un plazo de 90 días.

Con la noticia, fueron muchos quienes se quejaron por esta medida, como por ejemplo precisamente Stephen King, que dijo que tendría que ser al revés: que fuera Twitter el que le pagase por ofrecer contenido gratis. Sorprendentemente, Elon Musk le contestó regateando y ofreciendo un nuevo precio de suscripción de 8 dólares al mes.

El sudafricano se ha hecho fuerte en esta medida, que asegura permitirá reducir la cantidad de bots en la plataforma y ser más independiente de los anunciantes. Pero no tendrás solo el check azul, si no que ya está trabajando en que este servicio de pago proporcione prioridad en las respuestas, menciones y búsquedas, lo cual es esencial para evitar el spam o las estafas.

También la posibilidad de enviar mensajes largos y vídeos más largos. También la mitad de los anuncios que recibimos ahora. Pero que también deja algo patente: si no pagas, tu visibilidad será escasa.

Despidos, readmisiones y fugas

A nivel administrativo, ha suprimido el consejo de administración y se ha nombrado CEO y ha comenzado con despidos sin paliativos: ha dicho adiós ni más ni menos que al 50% de la plantilla. Una cuestión económica y estratégica, ya que según Elon había demasiada gente gestionando y poca picando código, así que se ha filtrado que ingenieros y mandos de Tesla han revisado las listas y han creado una especie de clasificación que dependía de las contribuciones al código de Twitter durante sus etapas en la compañía.

3.700 personas se han quedado fuera de la red social del pajarito, pero despedir en Europa no es tan sencillo como hacerlo en Estados Unidos. Así, existía la sospecha de que la compañía prescindiese de la plantilla en España para desviar la gestión a Irlanda y así se hizo, comunicando a esas 26 personas por correo electrónico. Pero esto no es legal, habida cuenta que para estos despidos colectivos es necesario abrir periodo de consultas, negociar 15 días y comunicarlo a la autoridad laboral. No hacerlo así convierte los despidos en NULOS.

Curiosamente muchos de esos despedidos están siendo contactados por Twitter para solicitar su retorno argumentando que fue un error. En otros casos los gestores les dejaron ir antes de darse cuenta de que la labor que hacían era necesaria para crear las características que Musk está pensando para el futuro de la red social.

Musk no deja indiferente a nadie, despertando tantas pasiones como odios. Así, el solito ha conseguido hacer despegar una red social, pero no es la suya: hablamos de Mastodon. Solamente entre el 20 y el 27 de octubre, se inscribieron unas 18,000 personas en Mastodon, y al 28 de octubre se contabilizaban 381,113 usuarios, según Eugen Rochko, director general de la plataforma.

Pero ojo porque pese a los despidos y las polémicas, Twitter crece como nunca. Según un comunicado de la propia red social, que ha afirmado que el crecimiento de usuarios se ha ido "acelerando" y ha alcanzado "máximos históricos" durante la primera semana de Elon Musk al frente de la compañía. Concretamente, el impulso llegó al 20% frente al trimestre anterior hasta llegar a acumular a 15 millones de personas más."El mayor mercado de Twitter, Estados Unidos, está creciendo aún más rápido", decía el correo electrónico. Según estas informaciones, la plataforma tiene 237,8 millones de usuarios diarios activos.

¿Realidad o publicidad? Porque esto coincide con la noticia de que un gran número de anunciantes haya frenado el gasto sobre la plataforma tras la adquisición por parte del magnate y a la espera de su evolución.

Qué futuro le espera a Twitter

Elon Musk va desgranando a golpe de tuit el Twitter del futuro. Antes de nada, Twitter llevaba tiempo trabajando y ya estaba en fase de pruebas la edición de tuits antes de la compra de Musk, por lo que es de esperar que llegue como obra póstuma de sus anteriores dueños.

La primera novedad de la era Musk es una función que permita compartir textos en formato largo y la segunda, una mejora en el buscador interno de la plataforma, ambas muy apreciadas entre sus usuarios. El anuncio llegó acompañado de otro mensaje especialmente interesante para los autores de contenidos. La compañía planea trabajar en formas de impulsar la monetización de sus creaciones.

Pero Elon Musk lleva meses con un proyecto en la manga, se llama X y según el sudafricano será una súperaplicación al estilo de WeChat, algo así como el WhatsApp chino, que tiene 1.200 millones de usuarios y que además de chatear, permite enviar dinero, concertar citas con el médico, jugar online o hasta solicitar el divorcios.

La idea es que haya muchos usuarios dentro y que se puedan hacer muchas tareas diferentes mediante microaplicaciones, y que precisamente una de ellas sea Twitter, que por el momento solo tiene 396 millones de usuarios. Otra aplicación que Twitter mató y que Elon Musk quiere recuperar es Vine, la plataforma de microvídeos.

No sabemos si Elon Musk acabará materializando esta súperaplicación e integrando a Twitter en ella, pero sí que la red social del pajarito ya no será la de antes: será mucho más versátil, pero también será más caro conseguir visibilidad.