Ganbara - De Cerca Reino Unido Carlos III: el Rey que hablaba con las plantas MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 22/12/2022 22:18 (UTC+1) Última actualización: 22/12/2022 22:18 (UTC+1) Hablamos de: el peso de la corona, de polémicas, de tradiciones y de futuro con Óscar Recio Morales, Doctor en el Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, y expertos en casas reales como la británica

Ésta será, sin duda, una navidad diferente para la Familia Real Británica. La primera sin la Reina. La primera desde que Harry y Megan anunciaron que no querían seguir formando parte de la familia real porque no se sentían acogidos, ni protegidos.

Un cierre brusco y mediático a meses de desencuentros entre Guillermo y Harry en el que ( el ahora rey ) Carlos III no quiso o no pudo mediar. Y la situación no ha hecho más que empeorar tras el estreno del documental de Netflix protagonizado por el príncipe Harry y su esposa Meghan. Una serie en la que cuentan "su verdad" sabedores de que casi con toda probabilidad no habrá respùesta oficial, porque la casa real británica no opina y nunca se posiciona.

Una piedra más en el camino de Carlos III, un hombre con fuertes convicciones medioambientales que disfruta cuidando su propio huerto. Analizamos la imagen real a poco más de 4 meses de los actos de coronación.