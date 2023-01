Ganbara Iñigo Mijangos Iñigo Mijangos: "en nuestro caso, la inspección se ha utilizado con fines políticos". Gari Suarez Caperos Publicado: 27/01/2023 20:57 (UTC+1) Última actualización: 27/01/2023 20:57 (UTC+1) El coordinador de la ONG Salvamento Maritimo Humanitario dice que los barcos de la flota civil de rescate que operan en el Mediterráneo ya denunciaron que el gobierno de Italia utilizaba las inspecciones a su antojo. Escuchar la página Escuchar la página

Iñigo Mijangos, lo tiene claro, la inspección que se le hizo al Aita Mari en 2020 se utilizó "con fines políticos". No es algo inusual, y es que el coordinador de Salvamento Marítimo asegura que, pese a que se trata de un "procedimiento ordinario para vigilar la seguridad", no es la primera vez que Italia utiliza las inspecciones de este modo: "los barcos de la flota civil de rescate que operábamos en el Mediterráneo central denunciamos que el gobierno de Italia utilizaba esta herramienta con fines políticos. Parece que se ha resuelto en base a varias denuncias. Le han señalado a Italia que no puede hacer eso".

Pese a que la capitanía marítima dice que la multa no debería exceder los 80.000 euros, Mijangos quiere esperar. "Hay que ver si es esa cifra u otra, si esos 80.000 euros hay están justificados, o si hay una reducción en la sanción. Los siete puntos que nos han señalado en la notificación son justificables".

Quedan quince días para hacer alegaciones.