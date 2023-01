Ganbara Maialen Lujanbio Maialen Lujanbio: "el bertsolarismo se ha rejuvenecido con mucho trabajo" Gari Suarez Caperos Publicado: 30/01/2023 22:02 (UTC+1) Última actualización: 30/01/2023 22:02 (UTC+1) La bertsolari guipuzcoana repasa en Ganbara su último campeonato, y habla de la evolución que ha tenido el bertsolarismo, una disciplina que cada vez cuenta con más jóvenes, y también con más mujeres. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Maialen Lujanbio en los estudios de Radio Euskadi. 38:22 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Maialen Lujanbio ganó su tercera txapela hace poco más de un mes, en la Bertsolari Txapelketa Nagusia que se disputó en el Navarra Arena de Pamplona. Esta edición logró congregar a más de 13.000 espectadores, demostrando que el bertsolarismo goza de buena salud. Para Lujanbio, la disciplina ha avanzado mucho en las últimas décadas: "el mundo del bertsolarismo se ha rejuvenecido mucho , se ha integrado en las ciudades y se han incorporado las mujeres. Este campeonato ha sido muestra de ello. Es para estar orgullosas y contentas".

En opinión de la bertsolari de Hernani, el bertsolarismoes uno de los ámbitos donde mejor y más se ha integrado el feminismo. "Hay resistencia, pero tenemos un grupo de gente interesada, abierta de mente, y que se atreve a mejorar. El feminismo ha venido para quedarse. El camino no ha sido facil, pero no tengo la sensación de haberlo pasado mal".

Muchas veces se ha hablado del bertsolarismo de una actividad limitada por su propia razón de ser: el euskera, pero Lujanbio no cree que sea una razón para preocuparse, ya que el objetivo no es expanderse porque sí. "Nuestra ambición no es expandernos, nos interesa una popularización enraizada, que atienda a la gente al euskara, que se pueda disfrutar en euskara".