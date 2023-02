Ganbara Odon Elorza Odon Elorza: "La autonomía del diputado no existe, un diputado no es libre" AMAIA ZABALA | EITB MEDIA Publicado: 10/02/2023 21:40 (UTC+1) Última actualización: 10/02/2023 21:40 (UTC+1) Elorza asegura que Donostia, está viviendo "un momento difícil", debido a los "graves errores" que está cometiendo el alcalde Eneko Goia: "es una persona gris y poco audaz, que no tiene las ideas claras, ni un proyecto de ciudad". Escuchar la página Escuchar la página

Odon Elorza, se ha pronunciado en Ganbara, sobre su renuncia como diputado por Gipuzkoa del PSOE, y ha asegurado que las razones para su dimisión fueron la falta de autonomía y libertad que tenía para expresarse: "La autonomía del diputado no existe, un diputado no es libre ni siquiera para presentar una pregunta escrita dirigida al Gobierno en buenos términos en el Registro del Congreso, por lo que al final no puedes más y renuncias".

Respecto a la ley del solo sí es sí, Elorza insiste en que "ese ajuste hay que hacerlo de forma interna y no montando está escandalera entre dos socios de Gobierno". "Lo que está ocurriendo hace perder crédito a Unidas Podemos y al Partido Socialista, incluso al Presidente del Gobierno, y en definitiva a un Gobierno de izquierdas".

Por último asegura que Donostia está viviendo "un momento difícil, aunque no lo parezca". Elorza se refiere al alcalde, Eneko Goia, como "una persona bastante gris y poco audaz" que está cometiendo "graves errores" por no tomar decisiones y por no tener las "ideas claras", ni un proyecto de ciudad. "