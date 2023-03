Ganbara CUCA GAMARRA Gamarra: "Vox ha buscado ser protagonista, pero el resultado puede hacer pensar que hay un Gobierno fuerte" JON FERNÁNDEZ MUR | EITB MEDIA Publicado: 22/03/2023 22:59 (UTC+1) Última actualización: 22/03/2023 22:59 (UTC+1) La secretaria general del Partido Popular ha explicado en Ganbara que no han votado a favor de la moción de censura porque no comparten "la utilización de este instrumento para buscar rédito particular" y que no han votado en contra "para no reforzar a Pedro Sánchez". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistada en Ganbara de Radio Euskadi, la secretaria general del PP Cuca Gamarra ha rechazado "la utilización de la moción de censura para buscar rédito particular" como considera que ha hecho Vox, y ha explicado que no han votado en contra "para no reforzar a Pedro Sánchez." "Vox ha buscado proyección pública -ha asegurado Gamarra-, pero el resultado puede hacer pensar que hay un Gobierno fuerte que es capaz de superar mociones de censura".

La portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados ha subrayado que "hay muchos motivos para la censura del Gobierno", para a renglón seguido decir que "no es posible que fructifique una moción, porque para ello debería ser apoyada por Bildu, Podemos o Esquerra". "Los números no dan, por lo que el instrumento para el cambio de Gobierno van a ser las elecciones", ha concluido.

Además, Gamarra también se ha referido a la imputación del exalcalde popular de Badalona Xavier García Albiol. La secretaria general del Partido Popular ha querido recordar que a Albiol "le asiste la presunción de inocencia".