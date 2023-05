Ganbara Vicenta Alonso Vicenta Alonso: "Según los últimos datos, solo había denuncias previas en el 30% de los feminicidios" Gari Suarez Caperos Publicado: 17/05/2023 21:48 (UTC+2) Última actualización: 17/05/2023 21:48 (UTC+2) La directora del Centro Penitenciario de Bizkaia y coordinadora de igualdad del Colegio de Psicología Vizcaíno asegura que, en los casos de violencia de género, el hecho de que no haya denuncias previas no significa que no hubiera violencia. Escuchar la página Escuchar la página

El violento asesinato machista de un hombre a su expareja en la localidad de Orio ha hecho que todo el mundo vuelva a preguntarse qué falla en nuestra sociedad para no poder erradicar la violencia de género. Según Vicenta Alonso, se trata de algo asentado en nuestra sociedad y que no debemos olvidar, porque "cuando pensamos que lo hemos conseguido vuelve a aparecer".

La directora del Centro Penitenciario de Bizkaia y coordinadora de igualdad del Colegio de Psicología Vizcaíno asegura que "los últimos feminicidios del país nos hablan de que solo había una denuncia previa en alrededor del 30 por ciento de los casos. Que no hubiera denuncia, no quiere decir que no hubiera violencia". Además, aporta otro dato: el 23% de las personas que están cumpliendo condena en el centro penitenciario de Vizcaya lo están por delitos relacionados con la violencia de género. "Es lo normal a nivel estatal", asegura.

Pese a todo, Alonso, que ha trabajado como terapeuta durante veinte años en el programa de atención a agresores de violencia machista, asegura que hay reinserción. "Los últimos estudios dicen, en hombres que han ejercido violencia contra mujeres y que han hecho un programa específico, la reincidencia se sitúa entre el seis y el ocho por ciento. Es un porcentaje que nos invita a seguir investigando y perfeccionando los programas".