Tecnología de Consumo Xataka Los 5 mejores teléfonos móviles por menos de 300 euros Xataka | Eva Rodríguez Publicado: 18/05/2023 11:55 (UTC+2) Última actualización: 18/05/2023 11:56 (UTC+2) Según un estudios del año pasado solo un 10% de gasta más de mil euros y la mayoría renueva su teléfono entre los 2 y 3 años.

Eva Rodríguez en Tecnología de Consumo de "Ganbara": En esta sección de tecnología es habitual hablar de teléfonos como los iPhone, la familia Samsung Galaxy S y otros modelos premium que rondan o superan los mil euros. Y cuando os menciono un teléfono que destaca en calidad-precio, pero que cuesta los 500 euros.

Porque hay una realidad: según un estudio de Milanuncios del año pasado para el Estado, solo un 10% de gasta más de mil euros. Concretamente, un 45% se gasta más de 300 euros. ¿Y la mayoría? Pues menos de esa cifra.

De hecho, la franja estrella más común está entre los 200 y los 300 euros. Y otra curiosidad de este estudio a la que volveremos más adelante: la mayoría renueva su teléfono entre los 2 y 3 años.

Así que hoy nos centramos en ese límite para que si os toca cambiar de teléfono próximamente, sepáis que es lo mejor que se mueve en esa franja.

¿Qué es importante en ese rango de precios?

Tanto si os decantáis por alguno de los teléfonos que recomiendo como si preferís otro, es fundamental saber qué es lo importante en esa franja de precios donde no hay tantas florituras y sí algún que otro sacrificio.

Una de las cosas que marcan la diferencia entre las gamas está en las cámaras: y es que por menos de 500 euros es difícil encontrar un teléfono cuyas fotos tengan la calidad suficiente como para competir con las que harían las cámaras compactas que antes abundaban en casa. Eso sí, esto no significa que no vayáis a poder hacer fotos resultonas, especialmente si las hacéis con buena luz y poco movimiento.

Hardware

Lo más importante de un teléfono de 200 - 300 euros es el hardware, es decir, algo así como el motor o el cerebro del dispositivo. Concretamente el procesador y la RAM.

El primero es el encargado de realizar las operaciones y tareas y ejecutarlas y cuanto más potente y rápido sea, mejor. Normalmente quienes nos dedicamos a la tecnología nos suelen gustar los chips del fabricante Qualcomm, aunque MediaTek hace buenos componentes en esta franja de precios.

En cuanto a la RAM, de nuevo cuanta más RAM, mejor. ¿Para qué sirve la RAM? Para la multitarea. Grosso modo, es la responsable de que podamos abrir varias aplicaciones al mismo tiempo o que tengamos varias ventanas del navegador abiertas a la vez. Aunque seáis usuarios básicos, yo recomiendo siempre como poquísimo 4GB de RAM, pero lo ideal sería 6 - 8 GB.

En cuanto al espacio, hoy en día cualquier teléfono moderno ofrece 128GB que suele ser más que suficiente.

Que sean actuales

Una cosa que os va a pasar en esta franja de precios es que os encontréis teléfonos lanzados el año anterior de oferta que mejoran en especificaciones a modelos nuevos. ¿El problema? Que software moderno funciona mejor con componentes más actuales y que en Android hay un serio problema con las actualizaciones.

Me explico: Apple ofrece 5 años de actualizaciones, pero en Android salvo que compremos algunos modelos de gama alta, lo normal es que el soporte sea de 2 o como mucho 3 años, así que si compramos un teléfono del año anterior, quizás no llegue a actualizarse más. Y las actualizaciones son importantes tanto porque ofrecen funciones nuevas como sobre todo porque solucionan errores y ofrecen las últimas novedades en seguridad.

Otras cosas

Lo anterior era lo esencial, pero ya que estamos, por pedir lo ideal es que un teléfono tenga:

- Una pantalla de tipo OLED, que ofrece una entrega de color más vívido y negros más brillantes.

- Una gran batería de unos 5.000 mAh para que podáis usarlo sin pasar por el enchufe unos dos días

- Con una buena carga rápida, ideal para enchufarlo al cargador y tenerlo listo en poco tiempo.

- 5G. ¿Es imprescindible? Pues no, pero la cobertura del 5G sigue expandiéndose y teniendo en cuenta que compráis hoy para usar un par de años, es previsible que tarde o temprano llegue a los municipios más grandes de vuestros alrededores. De hecho, en Iruñea, Bilbo, Donosti o Gasteiz ya están operativos en los principales operadores.

- ¿Y las cámaras? Sin esperar grandes maravillas, lo ideal es que integre varios sensores para ganar en versatilidad, lo que por ejemplo nos permitirá lo mismo hacer fotos de gran angular para que salga toda la cuadrilla, telefoto para los detalles

Mis candidatos

Vaya por delante que no están todos los que son pero sí son todos los que están y que he intentado cumplir con los criterios anteriores, aunque no siempre es posible. En este sentido ha prevalecido ofrecer modelos actuales y con diversidad de marcas, porque sé que hay gente que prefiere unos fabricantes a otros. Por cierto, en cuanto a precios os mencionaré los PVP, pero luego en vuestra tienda de confianza igual están más baratos o podéis aprovechar momentos con ofertas como las rebajas.

Motorola Moto G73 5G -> 299 euros

En un mundo en el que los fabricantes chinos están arrasando especialmente entre los terminales baratos, vengo con una marca con solera y con sede en Chicago, aunque luego sea filial del conglomerado tecnológico chino Lenovo y principalmente fabrique en la India.

Porque Motorola quizás ya no brille tanto en los móviles más top, pero es una marca para no perder de vista si os queréis gastar entre 150 y 300 euros por la cantidad y calidad de sus terminales.

Os propongo uno de los últimos en llegar, el Moto G73 5G que a mí me gusta mucho porque viene con 256GB de espacio para aburrir, unos respetables 8GB de RAM y un procesador MediaTek Dimensity 930 resultón.

Otro punto a su favor es que tiene una gran batería de 5.000 mAh con carga rápida a 30W y no falta el 5G. Aunque la pantalla no es OLED, da buenos resultados y tiene tasa de refresco de 120Hz.

En cuanto a cámaras, destaca por su sensor principal de 50 MP al que acompaña una lente macro de 8MP y un ultra gran angular que ofrecen cierta versatilidad y una lente principal que promete.

Salió al mercado a finales de enero a un PVP de 299 euros.

Xiaomi Redmi Note 12 5G -> 279 euros

Estaba claro que Xiaomi iba a estar en esta selección y ya os adelanto que no solo una vez. De la última hornada destaco esta versión 5G bastante equilibrada en el plano general.

Así, este teléfono tiene un panel AMOLED a 120 Hz que ofrece una gran experiencia, modernísimo procesador Snapdragon 4 Gen 1, tres cámaras gobernadas por un sensor de 48 MP y acompañada por un gran angular y un macro bastante apañados, batería de 5.000 mAh con carga rápida a 33W, NFC para pagar con él y un diseño agradable a la vista.

En el debe, el hardware es su punto más débil: ese procesador es suficiente pero no es para tirar cohetes y llega con 4GB de RAM (que es menos que el resto de candidatos) y unas cámaras suficientes pero que ofrecen peores resultados que el Motorola anterior.

Su PVP de base son los 279 euros, pero ya hay ofertas.

POCO X5 5G -> 249 euros

Dentro del ecosistema Xiaomi, los POCO son su línea con mejor calidad precio y este POCO X5 5G una de sus últimas entregas.

Ya os adelanto que sobre el papel y atendiendo única y exclusivamente a su ficha técnica, este teléfono tiene todo lo que podría pedirle a un modelo en este rango de precios: tiene panel AMOLED a 120 Hz para lograr una experiencia impactante y fluida, un procesador Snapdragon 695 de Qualcomm solvente para tareas estándar y comparte con el anterior batería, NFC para pagos y configuración de cámaras. De hecho y desde la honestidad, mi hermana y yo le regalamos la versión anterior a mi madre.

En general es bastante parecido al anterior aunque con hardware más potente. ¿Y la letra pequeña? Tiene un diseño quizás demasiado juvenil y un tanto contundente. Pero por 249 euros la verdad es que poco más se le puede pedir y una recomendación: si tenéis presupuesto ajustado y buscáis buen hardware por encima de todo, echad siempre un vistazo a la cartera de productos de POCO.

Realme C55 -> 219 euros

Bajamos un poquito el presupuesto y nos acercamos a los 200 euros con el Realme C55. Porque hay vida más allá de Xiaomi y Realme es su gran competidor proveniente de China.

Si vuestro presupuesto ronda los 200 euros, es de lo mejor: con un diseño sencillo, fino y elegante, con un panel "suficiente" de tipo LCD a 90 Hz, el procesador Helio G88 que da la talla para tareas cotidianas gracias a sus bestiales 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, una buena batería de 5.000 mAh con carga rápida a 33W y aunque viene con dos cámaras traseras, su sensor principal de 64MP es bastante apañado.

¿Lo no tan bueno? Que es 4G, pero eso implica no poder aprovechar las máximas tasas de transferencias de datos, lo que no es un drama si usamos el teléfono para internet, WhatsApp y poco más.

Con PVP de 219 euros, pero ya por debajo de 200 euros echando un ojo a ofertas.

Samsung Galaxy A14 -> 229 euros

Sé que aunque las marcas chinas "nuevas" están de moda, hay quien prefiere un fabricante clásico y de toda la vida como Samsung. Aquí traigo malas y buenas noticias: lo malo es que vais a pagar más por menos prestaciones, pero lo bueno es que también tenéis un candidato actual como este Samsung Galaxy A14 recién salido del horno.

Samsung es una firma que siempre cuida del diseño, pantalla y cámaras y eso se nota hasta en este teléfono básico.

¿Qué es lo mejor de este teléfono? Precisamente su estética, que tiene NFC para pagar, tres cámaras traseras con un sensor principal de 50MP bastante decente, conectividad 5G y una gran batería de 5.000 mAh que eso sí, en este caso solo carga a 15W.

¿Lo no tan bueno? Que tiene un hardware básico con procesador Exynos 1330, 4GB de RAM y si optamos por la versión más básica, solo 64GB de almacenamiento. Esta combinación puede ser suficiente para personas que usen el teléfono para WhatsApp, navegar en internet y poco más.

Su PVP es de 229 euros, aunque si cogeis la opción con más RAM y almacenamiento, se va a los 300 euros.