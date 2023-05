Ganbara José Ignacio Asensio José Ignacio Asensio: "Lo primero que tenemos que hacer es explorar el acuerdo con el PNV" Gari Suarez Caperos Publicado: 30/05/2023 22:11 (UTC+2) Última actualización: 30/05/2023 22:11 (UTC+2) El secretario general del PSE en Gipuzkoa asegura que un pacto con los jeltzales es "la propuesta con más visos de salir" por la buena experiencia pasada, y lo trata como la "primera opción". No abre la puerta a pactar con Bildu: "Conversaremos, pero no abriremos expectativas". Escuchar la página Escuchar la página

El secretario general del PSE en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha hablado en Ganbara de Radio Euskadi, tras las elecciones municipales del pasado domingo. Ante todo, prioriza pactar con el PNV. "Es la propuesta con más visos de salir porque tenemos experiencia. Es la primera opción y el acuerdo más estable. Merece la pena intentarlo".

Preguntado por la llamada de la candidata de EH Bildu a las Juntas Generales de Gipuzkoa Maddalen Iriarte, Asensio ha señalado que "no propuso nada concreto" y que son leales, por lo que en primer lugar explorarán el acuerdo con los jeltzales.

Asimismo, ha subrayado que "a veces no hay que tener mayoría absoluta para ser estables", en relación a los 24 escaños que suman PNV y PSE en las Juntas Generales de Gipuzkoa y con los que pretenden gobernar. Asensio también ha asegurado que no prevé un pacto con el PP, pero que al no tener mayoría absoluta, "habría que llegar a acuerdos puntuales" con otros partidos.