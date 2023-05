Ganbara ROCÍO VITERO Rocío Vitero: “Si no soy alcaldesa, otras tendrán que justificar su pacto con la derecha y extrema derecha” A.I. Publicado: 31/05/2023 21:19 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2023 21:19 (UTC+2) La candidata de EH Bildu a alcaldesa de Gasteiz, la más votada el 28-M, ve aun posibilidades de reunir apoyos para ser investida alcaldesa. Si no es así, PNV y PSE “tendrán que justificarlo”, asegura, porque sería pactar con la derecha que a su vez pacta con la extrema derecha en muchos lugares Escuchar la página Escuchar la página

Rocío Vitero, candidata de EH Bildu y ganadora de las elecciones del 28-M al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, espera que no se dé el pacto PNV-PSE-PP para quitarle la alcaldía y dársela a la candidata socialista Maider Etxebarria que quedó en segundo lugar. "Si el 17 de junio no salgo alcaldesa, otras tendrán que justificar el porqué no han atendido a las votaciones y la decisión de la ciudadanía y cómo pactan con esa derecha que vulnera los derechos del cambio que ha solicitado Gasteiz". Espera "que no se den esas circunstancias". Afirma Vitero, además, que pactar con el PP es hacerlo también con la ultraderecha, y que no se entendería por parte del Partido Socialista pactar aquí cuando de cara a las elecciones generales están tan enfrentados.

Sin embargo, la candidata más votada no pierde la esperanza de ser la futura alcaldesa de la ciudad: "claramente hay posibilidades. Me he puesto en contacto con PNV, PSE y Elkarrekin y la recepción ha sido muy buena". Asegura que trabajan para "cuadrar agendas" y poder reunirse lo antes posible. Recuerda que todavía quedan dos semanas para seguir negociando y crear un gobierno liderado por EH Bildu.

Si finalmente gobernara Gasteiz, Vitero tiene claros sus dos primeros objetivos: "hacer un parque de vivienda municipal en alquiler para dar respuesta a las casi 10.000 personas que lo están pidiendo; y un gran pacto social para que contemos con unos cuidados públicos y de calidad para las personas mayores, tanto para quien cuida como para las personas que van a recibir los cuidados".