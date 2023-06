Ganbara Laura Garrido Laura Garrido (PP): "Vamos a ser decisivos. La investidura es un día pero la legislatura son cuatro años" Gari Suarez Caperos Publicado: 01/06/2023 21:37 (UTC+2) Última actualización: 01/06/2023 21:37 (UTC+2) La secretaria general del Partido Popular vasco asegura que quieren influir en la gobernabilidad de Euskadi. "Garantizamos la estabilidad. Otros decidirán si la quieren o no. PNV y Partido Socialista no garantizan una gobernabilidad durante cuatro años, y ellos lo saben". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistada en Ganbara de Radio Euskadi, Laura Garrido ha dejado claro cuales son las intenciones de su partido en Euskadi: ser decisivos durante toda la legislatura. "Vamos a ejercer de decisivos durante todos estos años. Garantizamos la estabilidad. PNV y PSE decidirán si quieren o no, porque habrá que aprobar presupuestos, normas forales, planes generales… Habrá que hacer política en el día a día. Está claro que PNV y Partido Socialista no garantizan una gobernabilidad durante cuatro años, y ellos lo saben. La investidura es un día, pero la legislatura son 365 días durante cuatro años. Es mucho tiempo".

Así, la secretaria general del PP en Euskadi anuncia que actuarán con "responsabilidad", pero pide que otros partidos sean "coherentes", y piden gobernar en Laguardia o Labastida. "Reivindicamos liderar aquellas instituciones donde hemos ganado. Basta con que el PNV no se presente, no hay que hacer nada más. Pedimos coherencia especialmente al PNV. Si otros partidos quieren nuestros votos para ser investidos, lo que no puede hacer el PNV es valerse de los votos del Bildu para desalojar al PP donde ha ganado las elecciones legítimamente".