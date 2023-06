Ganbara Iñaki Oyarzábal Iñaki Oyarzábal: "El PNV y el PSE-EE nos han pedido el voto para arrebatar a EH Bildu de las instituciones" AMAIA ZABALA Publicado: 13/06/2023 21:27 (UTC+2) Última actualización: 13/06/2023 21:27 (UTC+2) Respecto a los ayuntamientos de Laguardia y Labastida, Oyarzábal asegura que tienen contactos directos con el PNV y PSE-EE pero que todavía no les han dado una respuesta: “No nos dan ninguna seguridad, quieren ocupar el poder y no tener ningún compromiso". Escuchar la página Escuchar la página

Esta tarde en Ganbara de Radio Euskadi hemos entrevistado a Iñaki Oyarzábal, presidente del PP de Álava, sobre la conformación de los ayuntamientos y las diputaciones forales. Respecto a los ayuntamientos de Laguardia y Labastida Oyarzábal asegura que tienen contactos directos con el PNV y PSE-EE pero que todavía no les han dado una respuesta: "No tenemos ninguna seguridad, quieren ocupar el poder y no tener ningún compromiso".

Según el presidente del PP de Álava el objetivo del acuerdo PSE-EE y el PNV es arrebatar a EH Bildu de las instituciones y para ello necesitan el apoyo del PP y confirma que les han pedido el voto para ello.

En relación al acuerdo con Vox en la Comunidad Valenciana, Oyarzabal dice que no puede dar "lecciones" sobre pactos cuando Pedro Sánchez se ha apoyado en EH Bildu durante esta legislatura. "Todo apunta a que no podrá prescindir de la coalición abertzale para poder ser investido presidente tras las elecciones generales". Además, ha insistido en que antes de dicho acuerdo con Vox hubo un ofrecimiento al PSOE para que se abstuviera pero que no dio resultado.