Ganbara Oskar Matute Matute: "No creo que a Sánchez le quemen tanto los votos de EH Bildu como para no coger la presidencia" AMAIA ZABALA | EITB MEDIA Publicado: 14/06/2023 21:35 (UTC+2) Última actualización: 14/06/2023 21:35 (UTC+2) Matute ha asegurado que si Pedro Sánchez tiene posibilidad de conformar gobierno, la coalición soberanista va a "abrir la puerta para dialogar y negociar" porque desea seguir profundizando en derechos. "Haremos todo lo posible para que la derecha no llegue al poder".

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, Oskar Matute, candidato al Congreso de EH Bildu por Bizkaia asegura que "harán todo lo posible para que en España la derecha no llegue al poder" y lamenta que se haya normalizado la presencia de Vox: "No solo hemos normalizado al actor político de la extrema derecha sino que también hemos aceptado sus propios marcos discursivos que magnifican problemas y que proponen soluciones que son absolutamente erráticas y que hacen convulsionar a la sociedad para que así no afronte los verdaderos problemas y procesos de transformación".

Al preguntarle sobre un posible Gobierno de Pedro Sánchez Matute responde que si tiene posibilidad de conformar gobierno, la coalición soberanista va a "abrir la puerta para dialogar y negociar. "No creo que a Sánchez le quemen tanto los votos de EH Bildu como para no querer coger la presidencia del Gobierno", añade.

En la misma línea, ha expresado su deseo de que "todos y todas vayamos a las elecciones con las cartas boca arriba" y que otras formaciones también "digan a quién están dispuestos a apoyar, aun sabiendo sus limitaciones y las dificultades que pueda entrañar, y a quién no".