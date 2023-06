Tecnología de Consumo Xataka Cinco cámaras de acción, sumergibles o 360 para llevarse en la maleta estas vacaciones Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 19/06/2023 12:01 (UTC+2) Última actualización: 19/06/2023 12:01 (UTC+2) En la sección de Tecnología de Consumo de Ganbara Eva Rodríguez nos habla de las cámaras de acción sumergibles. Escuchar la página Escuchar la página

Decía Fernando Fernán Gómez que las bicicletas son para el verano, pero las cámaras también salen a relucir con el buen tiempo y las vacaciones. Especialmente estas. No son las típicas réflex, tampoco las compactas que los smartphones han abocado prácticamente a la extinción, sino que hoy vamos a hablar de cámaras de acción, sumergibles y cámaras 360. Es decir, dispositivos para amantes de la aventura, el deporte y un poquito de postureo también.

¿Cómo debe ser una buena cámara de acción?

Vamos a empezar por el principio: cómo elegir una cámara cuando lo más importante no es que haga buenas fotos o vídeos, sino que soporte el uso que le vamos a dar. La idea en muchos casos es usarlas bajo el agua, ya sea en escenarios deportivos o lúdicos.

Así que la primera premisa es que sean resistentes al agua y los golpes. Algunas lo son per se y otras disponen de una carcasa para protegerlas. Como la idea es usarlas en escenarios de movimiento, no vamos a perder mucho tiempo en ajustar los parámetros, por lo que interesa que sean fáciles de manejar e intuitivas.

Después hablaremos de características relativas a la óptica y más generales, pero de momento nos interesa que:

- Necesitamos que sea una cámara moderadamente cómoda, compacta y manejable, ya que será relativamente frecuente que la usemos con una mano.

- Y si la usamos con una mano, en muchas ocasiones no podremos estar a modificar parámetros, así que es interesante que cuente con un modo automático que ajuste la cámara a las condiciones en las que nos encontramos para optimizar. En este sentido, hay cámaras con diferentes modos que agilizan y simplifican el ajuste en diferentes escenarios.

- Si la queremos esencialmente para debajo del agua, a nivel fotográfico nos fijaremos en dos parámetros: la apertura de la lente y la ISO. Y es que a medida que nos vamos sumergiendo, la cantidad de luz desciende notablemente. Por esta razón buscaremos lentes que permitan entrar cuanta más luz, mejor. Y como hay poca luz, tendemos a acercarnos a lo que vamos a fotografiar. Por este motivo es interesante apostar por cámaras que enfoquen cerca.

- En función del uso que le vamos a dar, puede ser interesante decantarse por modelos que ofrezcan accesorios, bien sea del fabricante o compatibles, de modo que podamos usarlas con carcasas, arneses, cascos y otros complementos. En este sentido, es frecuente encontrar cámaras con un sistema de zapata y tornillo para fijarlas.

- Finalmente nos fijaremos en cómo de resistentes al agua y a otras condiciones ambientales son. Y es que no es lo mismo quererla para inmortalizarnos haciendo el pino en la piscina que para nuestras excursiones de buceo. En este sentido, las certificaciones ofrecen una medida estándar de sus límites.

¿Y las cámaras 360?

Quiero detenerme en unas cámaras parecidas a las cámaras de acción estándar pero diferentes que han nacido a colación de las redes sociales: las cámaras 360. Y os lo cuento con un ejemplo: vuestros teléfonos seguro que tienen un modo panorámico capaz de hacer una foto en la que cubres todo lo que te rodea y que yo por ejemplo uso siempre que subo a un monte, justo al llegar a la cima.

Pues bien, como su nombre indica, estas cámaras son capaces de grabar o fotografiar cubriendo 360 grados. ¿Cómo lo hacen? Gracias a que integran varias lentes gran angular (mínimo dos) y un sistema de procesamiento que interprete las imágenes y las una. Lo ideal es que no se aprecien "las costuras". O sea, que cada lente apunta a ángulos diferentes, toma su propia foto, esta se procesa y lo que obtienes es una única imagen de todo lo que te rodea.

Este tipo de cámaras se dividen a su vez en monoscópicas y estereoscópicas y para no complicar mucho la cosa, diré que las de primer tipo generan imágenes con mejor resolución, por lo que son más interesantes para quienes buscan los mejores resultados, pero a cambio son más caras.

¿Qué parámetros ópticos deben tener?

Lo demás es exactamente igual que cualquier otra cámara. Así, nos fijaremos en:

- El modelo de sensor integrado y la resolución que ofrece, un parámetro hasta cierto punto relacionado con la calidad de la imagen. No obstante, la cantidad de megapixeles no garantiza que la calidad de la imagen sea mejor, ya que intervienen otros factores

- Aunque se trata de cámaras fotográficas, todas ellas ofrecen la posibilidad de grabar vídeo. En este sentido, también nos fijaremos en la calidad máxima que proporciona y si esta es nativa o interpolada. Si la idea es hacer uso de la grabación de vídeo, prestaremos atención al audio: todas llevan micrófono incorporado, pero no todas captan el sonido igual de bien.

- Si dispone de estabilizador de imagen y bajo qué condiciones de vídeo/foto entra en acción. Este es un parámetro importante en estas cámaras de aventura, ya que van a ser usadas fundamentalmente en escenarios de movimiento. El objetivo es ofrecer una imagen lo más fluida posible y con la menor cantidad de saltos.

- Nos fijaremos también en la autonomía que proporciona la batería, un dato que puede variar enormemente en función de cómo sea la calidad de grabación, ya que no es lo mismo grabar en 4K y a 60 fps que hacerlo a 720p. Del mismo modo, no durará lo mismo si la cámara está tirando de GPS, Bluetooth o Wi-Fi que si no lo está.

Modelos destacados

Kodak PixPro SP360

Empiezo con una cámara 360 para quien quiera probar sin gastar mucho dinero: Si buscas un modelo asequible para probar la experiencia de fotos y vídeos en 360 grados esta Kodak Pixpro Sp360 es una buena candidata para iniciarse.

Extremadamente compacta, facilísima de usar y con vocación deportiva, cuenta con tres botones para su manejo, una app para la gestión del contenido desde el móvil (Wi-FI/NFC) y ojo porque es resistente al agua, golpes (hasta 2 metros), polvo y al congelamiento (-10 grados).

Eso sí, sus prestaciones como cámara son más bien modestas, con un sensor de 16MP, grabación de vídeo en HD y captura fotos de 10 MP con disparo continuo. Por unos 130 euros puede ser vuestra.

Insta360 One RS 4K Edition

Si buscáis buena relación calidad precio en una cámara de acción y que os permita probar cosas nuevas, la Insta360 One Rs 4K Edition es una cámara muy interesante tanto por las funciones disponibles como por la posibilidad de intercambiar lentes, algo único dentro del segmento y que resulta ideal para experimentar. Así, le podrías comprar el accesorio 360 para hacer montajes panorámicos.

Sus prestaciones en foto y video son solventes para todo tipo de usuarios, con fotos de 48MP, vídeo a 6K y HDR para mejorar la calidad de imagen. Con estabilizador y modo nocturno. Súper interesante teniendo en cuenta que la tenéis por menos de 300 euros.

DJI Action Power 2

DJI es una firma china conocidísima por su buen hacer en el mundo de los drones que hablamos la semana pasada, así que algo de experiencia tiene en hacer buenas fotos y vídeos en movimiento.

Esta compactísima y ligerísima cámara deportiva tiene un diseño de cubo modular con una gran pantalla trasera OLED táctil fácil de usar y que dispone de un montón de accesorios para que la podamos colocar en un palo selfie, en la tabla de surf o en un estuche impermeable.

De acuerdo a DJI, la cámara es resistente al polvo, al agua y a las caídas y su lente permite grabar vídeo en 4K a 120 fotogramas por segundo, tiene estabilizador de imagen, micrófono integrado y funciones inteligentes como grabación a cámara lenta, rápida, retransmisión en directo.

Finalmente, y hablando de la batería, la DJI Action 2 es capaz de grabar hasta 70 minutos. En cuanto a precios, la podéis encontrar por algo menos de 300 euros.

GoPro Hero 11

Es la cámara de acción por excelencia en su última versión y en este caso es una apuesta segura. Tengo que decir que no soy una gran virtuosa de la imagen, he tenido la oportunidad de probarla para Xataka y me he quedado maravillada tanto por lo fácil que es de usar como por los resultados gracias a lo bien que estabiliza las imágenes aunque estés haciendo tareas tan movidas como correr o tirarte a la piscina.

Es muy compacta, apenas tiene un par de botones, aguanta que la metas bajo el agua 10 metros, se puede hacer streaming en directo y tiene control por voz. Como es tan popular, tiene un montón de accesorios para que puedas colocarla en el manillar de la bici, en el casco y hasta en el arnés de tu mascota.

Si hablamos de sus prestaciones en foto y vídeo, integra un sensor de 27MP y es capaz de grabar vídeo a 5,3K y 60 fps, además de contar con un montón de modos de disparos y efectos, por ejemplo el modo bucle o la foto nocturna. ¿Lo no tan bueno? Que depende de dónde la compréis, ronda los 500 euros.

GoPro Hero 9

Las GoPro tienen dos cosas menos buenas: la primera es que no son baratas precisamente y la segunda es que de generación a generación llevamos un par de versiones con pocos avances. ¿Qué significa esto? Que si no necesitas lo último de lo último, puedes ahorrarte bastantes euros apostando por un modelo veterano.

Así que si quieres un diseño compacto, consolidado, resistente y fácil de usar propio de las GoPro, pero una propuesta óptica algo más modesta, la GoPro Hero 9 puede ser una magnífica candidata.

Integra un sensor de 23,6 MP, grabación de vídeo máxima de 5K, tiene pantalla táctil también y toda su colección de accesorios de la casa. Ahora mismo ronda los 300 euros.