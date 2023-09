Ganbara - De Cerca Literatura "La mejor persona" MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 05/09/2023 22:13 (UTC+2) Última actualización: 05/09/2023 22:13 (UTC+2) El guionista Xavi Puig nos presenta su primera novela, la vida de Antonio Camuñas, un tipo incapaz de socializar que acaba metido en una trama criminal Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Xavi Puig "La mejor persona" 23:08 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

"Vacié el cargador en sus máscaras protectoras, apuntando a aquellos ojos como platos escondidos tras una fina lámina de plástico, ojos de conejo aturdido en mitad de una autopista. Me sentí como se sentiría Jackson Pollock frente a una tela en blanco.

Fuí expulsado de la partida y me quedé sentado bajo un pino comiéndome un bocadillos de mortadella. ¿Por qué lo hice? Una forma de rebeldía supongo. Y una muestra más de lo que te digo, no sé socializar".

Así conocemos a Antonio Camuñas el protagonista de "La mejor persona", la primera novela del guionista y fundador de El mundo Today, Xavi Puig.