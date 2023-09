Ganbara Ganbara Magdalena Suárez: "Es tan importante que actuemos las instituciones como las personas, que no lo toleren" Gari Suarez Caperos Publicado: 08/09/2023 21:21 (UTC+2) Última actualización: 08/09/2023 21:21 (UTC+2) La coordinadora de la red de igualdad de género de las universidades españolas asegura que los whatsapps machistas intercambiados por los alumnos de magisterio de la Universidad de La Rioja son "comunes en estos grupos", pero que también son "alarmantes" y "no se pueden producir". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Algunos de los mensajes compartidos en el grupo de Whatsapp 8:00 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Entrevistada en Ganbara de Radio Euskadi, la directora de la unidad de igualdad de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de la red de igualdad de género de las universidades españolas, Magdalena Suárez, opina que hace cuatro años, los whatsapps desvelados en el grupo de universitarios no hubieran levantado tanta polvareda como ahora. "La percepción era diferente, no se hubiera comentado en las radios, no hubiera sido portada… no hubiera sido objeto de debate. Eso ayuda muchísimo y se nota que hay un cambio significativo en la percepción de todas estas cuestiones".

Suárez asegura que este tipo de comentarios son "comunes" en grupos así, pero no por ello son menos alarmantes. Además, subraya la importancia del papel que juegan las instituciones, pero también las personas que observan este tipo de actitudes.