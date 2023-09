Ganbara Ekain Rico Ekain Rico: "No es el momento de cambiar de hoja de ruta. Euskadi no tiene que mirar al pasado" Gari Suarez Caperos Publicado: 13/09/2023 21:53 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2023 21:53 (UTC+2) A las puertas del pleno de política general, el secretario general del grupo socialista en el Parlamento Vasco opina que el asunto identitario no es el que más preocupa a los vascos y las vascas. Cree que centrarse en eso es "un desgaste". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el secretario general del grupo socialista en el Parlamento Vasco, Ekain Rico, ha hablado de las posibles claves durante lo que queda de legislatura. Un peridodo en el que centrar el debate en la identidad territorial sería "un desgaste" según Rico, porque no es lo que de verdad importa a la ciudadanía. "No es el momento de cambiar de hoja de ruta. Euskadi no tiene que mirar al pasado, ni a Lizarra. Vamos a seguir estando en la sanidad, el empleo, la seguridad… en lo que preocupa a la ciudadanía".

Respecto al inminente pleno de política general, el secretario general opina que "tiene que servir para hacer propuestas", y espera que no solo quede en un balance. Sobre la ley de educación, Rico insiste: "estamos negociando con el PNV sobre las bases que establecimos públicamente. El objetivo es contar con una ley antes de terminar la legislatura".