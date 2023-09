Tecnología de Consumo Tecnología de consumo Todo lo que Apple presentó en su Keynote Wanderlust Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 14/09/2023 10:48 (UTC+2) Última actualización: 14/09/2023 10:49 (UTC+2) Esta vez en la sección de Tecnología de Consumo de Ganbara Eva Rodríguez (Xataka) nos cuenta todas las novedades de Apple. Escuchar la página Escuchar la página

Todo lo que Apple presentó en su Keynote Wanderlust

Desde hace unos cuantos años, los amantes de la tecnología tenemos una cita en Cupertino un martes de septiembre con la puesta de largo de los nuevos iPhone y otras muchas sorpresas que prepara Apple en su evento más importante del año. Y hablo de sorpresas porque en esta edición sí que las hubo, y una poco común en estos tiempos que corren: Apple baja sus precios. No es la única novedad importante.

No os voy a engañar, Apple sigue siendo una marca premium y en este sentido, casi todo lo que vamos a ver son dispositivos de gama alta con lo que eso conlleva, pero que en esta época de inflación y subida continuada de precios, que una marca apueste por bajarlos es noticia.

iPhone 15 y iPhone 15 Plus

Empezamos con los modelos más modestos, que heredan funciones de los Pro de las generaciones anteriores. Una de las más interesante es la isla dinámica, esa especie de pequeña pantalla extra dentro de la pantalla con notificaciones personalizada. En cuanto a procesador, dan el salto al Apple A16 Bionic, el que llevaban los modelos más premium del año pasado y una bestia en cualquier caso para cualquier tarea. El tercer gran cambio es que la cámara principal será de 48 MP, cuatro veces más que su antecesor.

Y la guinda del pastel, novedad casi "obligada" por la ley europea pero que igualmente acogemos con los brazos abiertos: el puerto USB-C, dejando atrás el Lightning característico de la marca, o lo que es lo mismo, que ya no hará falta ir pidiendo un cable especial, porque desde ya podremos cargar cualquier teléfono, tablet, ordenador… con el mismo cable.

Finalmente destacar que la diferencia entre el iPhone 15 y el 15 Plus es que este último tiene una pantalla más grande 6,7 pulgadas frente a la de 6,1 del iPhone 15 a secas y por tanto, espacio para una batería más grande. O lo que es lo mismo: apostar por el Plus es ir por un modelo con pantalla y batería mayores.

Precios de partida: 959 euros y 1.109 euros, 50 euros menos que el año pasado en ambos casos.

iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max

Son lo mejor de la casa. Como pasaba con el iPhone 15 y 15 Plus, las diferencias entre ellos son el tamaño de la pantalla y de la batería, pero además con el Pro Max también han incluido un zoom ligeramente mejor de 5 aumentos.

Entre las mejores novedades de los 15 Pro se encuentra el cambio de material, dejando atrás el aluminio por el titanio, más ligero, más resistente y que disipa mejor el calor. Además, tiene bordes más reducidos y un botón "de acción" que básicamente consiste en cambiar el botón de volumen de toda la vida que admitirá personalización para que pueda hacer más tareas. Ya veréis como en los próximos meses vemos gente en cines y teatros que se lía a la hora de poner el teléfono en silencio.

Rematamos con una pantalla brillantísima, la potencia descomunal del chip A17 Bionic que dice ser 16 veces más potente que el A16 que tenía la generación anterior y los iPhone 15 y 15 Plus y renovado sistema de cámaras con sensores más grandes. Y como en el caso anterior, también cambia de puerto para adoptar el universal USB-C, que en este caso tendrá la velocidad de transferencia de datos más alta de la casa, hasta 10 Gbps.

Precios base: el iPhone 15 Pro parte de 1219 euros y el Pro Max de 1.469 euros. Sí, no son teléfonos baratos, pero ya es una realidad: de la gama alta ya no son los más caros. Se habla mucho de Apple como un símbolo de estatus y la marca no parece que haya debilitado su peso a nivel aspiracional, pero como dato, ya hay Xiaomis más caros que el mejor iPhone, ya que el Xiaomi 13 Ultra tiene un PVP de 1499 euros.

El Iphone 15 pro

¿Por qué bajar los precios de los iPhone?

Un poco de contexto. Después de un lustro manteniendo precios, el año pasado Apple subía considerablemente el precio de sus teléfonos.

Así, iPhone 13 Pro presentado en 2021 partía de 1159 euros, el iPhone 12 Pro de 2022 pegaba el subidón hasta los 1.319 euros, es decir, subía 160 euros y los motivos para este subidón eran dos: la inflación por un lado y por otro, la devaluación del euro frente al dólar, que llegó a estar 1 a 1. Para la inflación no hay vuelta atrás, pero desde entonces el euro se ha recuperado frente a la moneda estadounidense. ¿Resultado? El nuevo iPhone 15 Pro tiene un PVP de partida de 1.219 euros.

Tocan relojes: Apple Watch SE (2023), Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2

Apple también ha renovado todos sus relojes y siguiendo la tónica de los teléfonos, también ha habido cierta rebaja de precios.

Empezamos con su reloj inteligente estándar, el Apple Watch Series 9 y aquí os digo que renovación rácana: diseño idéntico y la actualización justa y necesaria en su interior. Vamos, que del chip Apple Silicon S8 pasan al Silicon S9, que ofrece mejor rendimiento, menor consumo de batería y la novedad de la función del doble toque, que básicamente es responder a una llamada pellizcando la pantalla. La otra gran novedad es que su pantalla da el salto hasta los 2.000 nits de brillo.

Lo bueno es que su precio baja 50 euros respecto a su predecesor, es decir, 449 euros. ¿Mi opinión? Una mejora tan escasa que, si tenéis el reloj de la generación anterior, rotundamente no merece la pena. De hecho, solo consideraría el cambio si tenéis un Apple Watch que se os ha quedado anticuado o la batería se ha deteriorado demasiado y os toca renovar.

Ahora, también os digo que os penséis dos veces si necesitáis el reloj inteligente estándar de Apple o quizás os baste con el Apple Watch SE, que básicamente solo recorta en que la pantalla es 1 mm más pequeña y brilla menos, carece de sensores de temperatura, cantidad de oxígeno y electrocardiogramas y carga más lenta, pero es notablemente más barato.

Porque Apple también ha renovado su Apple Watch SE y ahora todavía es más caramelito. Mantiene las características principales de los Apple Watch, incluyendo el seguimiento de actividad, las notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja, el control del ciclo de la regla, la detección de caídas y de accidentes, el sistema de emergencia SOS, el GPS y la conexión móvil opcional. Pero es que todo lo que acabo de decir, ya estaba en el Apple Watch SE del año anterior, ¿qué tiene de novedad? El precio: baja 20 o 30 euros en función del modelo que elijáis y ahora parte de los 279 euros.

Cerramos con la bestia, el Apple Watch Ultra, el reloj diseñado para la gente más deportista en su segunda generación llega con "doble toque" como el Apple Watch Series 9 y alcanza una cota de brillo a 3.000 nits espectacular para ver bien en actividades al aire libre con gran luminosidad, como por ejemplo en la nieve. Además, promete 36 horas de batería, carátulas modulares, GPS de doble frecuencia y nuevas correas. Su precio arranca en 899 euros, 100 euros menos que la generación anterior.

En cualquier caso es un smartwatch de precio considerable y que cuesta bastante justificar su compra entre deportistas más allá del capricho, más que nada porque hay marcas como Garmin o Suunto que tienen una larga trayectoria, plataformas cuidadísimas repletas de métricas para el alto rendimiento y cuestan unos cuantos cientos de euros menos.

Como broche final de las presentaciones de productos, los AirPods Pro renovados, que básicamente son una reedición de los auriculares in-ear de segunda generación de Apple ahora tienen un estuche de carga con USB-C. Estos dispositivos, al igual que los iPhone, contaban con conector Lightning, pero la compañía ha decidido dar el paso y, finalmente, abandonarlo.

Como es habitual, además de hardware, Apple mostró al mundo su próximo sistema operativo, iOS 17, que como con el resto de los dispositivos que he ido listando, verá la luz el próximo 22 de septiembre. Ya os adelanto que las novedades son más bien estéticas y menores, con cambios en la interfaz de llamadas, tarjetas de contacto con emojis de nuestros contactos, mejoras en la corrección del teclado, el modo Stand By, avisos cuando nos acercamos demasiado a la pantalla, que el teléfono reconozca a tu mascota en las fotos (algo que antes hacía solo con las personas), avisos ante cambios meteorológicos importantes…y lo más importante: como es santo y seña de cada actualización, integra mejoras en seguridad, por lo que mejor instalarlo en nuestros iPhone cuando salga. Cuando lo probemos, hablaremos del rendimiento y consumo de batería.