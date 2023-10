Ganbara Lander Martinez Lander Martínez: “La Ley de Amnistía es una buena herramienta para desjudicializar el conflicto en Cataluña” Publicado: 05/10/2023 21:11 (UTC+2) Última actualización: 05/10/2023 22:23 (UTC+2) El diputado de Sumar en el Congreso, Lander Martínez, admite que aún no están cerrados los votos de su formación para una posible investidura de Pedro Sanchez. Reconoce que las posturas aún están muy lejos en materia de políticas sociales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Lander Martinez, Diputado de Sumar 16:20 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Lander Martínez, Diputado de Sumar en el Congreso advierte, en Ganbara de Radio Euskadi, que los votos de su formación a una posible investidura de Pedro Sanchez "aún no están cerrados porque las posturas en materia de agenda social aún están muy lejos". Añade que "Junts y el PNV no pueden ser una excusa para ralentizar el avance en políticas sociales, como la jornada laboral o la Ley de Vivienda", y que además le consta "que a Junts y al PNV no les gusta que les utilicen como excusa".

Por otro lado, opina Lander Martinez "que la mejor forma de avanzar en el diálogo en Cataluña es desjudializar el conflicto y, para ello, una buena herramienta es la Ley de Amnistia en la que se está trabajando". En este sentido admite que hay "avances en las negociaciones" pero prefiere mantener la discreción.

También afirma que "es posible debatir sobre el modelo territorial, el modelo federativo y la descentralización".

Preguntado, también, sobre la Ley Vasca de Educación, muestra su apoyo a la enmienda a la totalidad, anunciada por Elkarrekin Podemos, y asegura que el sistema educativo vasco parte de "una situación anómala" donde "se destinan recursos públicos a centros privados".