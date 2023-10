Tecnología de Consumo Tecnología de Consumo Todo lo que Google ha presentado Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 10/10/2023 11:26 (UTC+2) Última actualización: 10/10/2023 11:26 (UTC+2) Esta vez en la sección de Tecnología de Consumo de Ganbara Eva Rodríguez (Xataka) nos cuenta todas las novedades de Google. Escuchar la página Escuchar la página

Si hace unas semanas era día de celebración para los amantes de Apple, hoy es el día de los fans de Android porque la empresa que está detrás de todo ha hecho la presentación del año, con nuevos teléfonos, smartwatch y sistema operativo. Sí, hablo de Google y ya os anticipo dos cosas: la gran G hace muy buenos móviles, están hechos para durar y para ser de gama alta, tienen unos precios de lo más competitivos.

Google Pixel 8 Pro

Empezamos por el plato fuerte, el nuevo buque insignia de Google, el referente de Android con permiso de los Samsung y desde luego, como ya adelantaba, el móvil de gama alta más barato que vais a encontrar.

Google no se ha complicado en el apartado de diseño, o lo que es lo mismo, que el Pixel 8 Pro tiene un apartado estético bastante continuista, pero con algunos pequeños cambios que mejoran su ergonomía.

Al verlo de frente, sobresale el panel OLED que alcanza las 6,7 pulgadas, más grande que el de su hermano pequeño y con una resolución alta de 2992 x 1344 píxeles y, lector de huellas integrado y una tasa de refresco a la altura, de 120 hercios para una experiencia super fluida.

El 'cerebro' de los nuevos Pixel es el Tensor G3 que Google estrena con estos teléfonos. A pesar de quedar lejos de la gama más alta de Qualcomm o Apple, rendirá suficientemente bien porque hay una realidad: cada vez se hacen teléfonos más potentes, pero hoy en día puedes usar un teléfono de gama alta de hace un par de años y sigue siendo veloz. O lo que es lo mismo, que salvo que te guste tener lo último de lo último, no hace falta más. La guinda del pastel son 12GB de RAM y 128 y 256 GB de almacenamiento, una combinación que promete.

Pero el auténtico plato fuerte de los Pixel son las cámaras. Para empezar, destaca el sensor principal de 50 megapíxeles, que parece similar al de la generación pasada. Le acompañan dos cámaras más: un ultra gran angular que sube desde los 12 a los 48 megapíxeles, una de las resoluciones más altas en este tipo de sensores que además funciona como macro. Y por otro lado la cámara telefoto, que nos permitirá hacer un zoom óptico de hasta 5 aumentos, y mantiene la alta resolución del gran angular.

No obstante, lo que mejor hace Google es el procesamiento, o lo que es lo mismo, la magia de Google para que las fotos y vídeos que hagamos se vean bien de buenas a primeras. Google es una referencia en IA y eso se nota en sus ases en la manga, donde destacan funciones como el Best Take, que permite cambiar los rostros de una fotografía por modos predefinidos, o Magic Editor, que ha mejorado y ahora permite cambiar el cielo e incluso la posición de las personas fotografiadas. Promete viguerías, pero tendremos que probarlo.

Bien de batería para no quedarnos cortos a lo largo del día con 5.050 mAh, con carga rápida a 25W que no es para echar cohetes pero se nota y carga inalámbrica.

En cuanto al precio, buenas y malas noticias. La mala es que siguiendo la tónica inflacionista, ha subido 200 euros respecto a la generación anterior, una auténtica barbaridad. Lo no tan malo es que el Google Pixel 8 Pro cuesta 1.099 euros y sí, no es barato, pero si pensamos en los 1.409 euros del Samsung Galaxy S23 Ultra o los 1.469 euros del iPhone 15 Pro Max, pues no parece tanto.

Un extra que merece la pena tener en cuenta es que promete 7 años de actualizaciones, mucho más de lo que nos dura el teléfono, pero una garantía de que estará siempre protegido y no se quedará obsoleto.

Pixel 8

Google Pixel 8

Pero si me permitís, ya os adelanto que uno de los teléfonos que más recomiende durante los próximos meses es su hermano pequeño el Google Pixel 8 a secas porque las diferencias son más bien pocas en la práctica.

Estéticamente son prácticamente dos gotas de agua, es decir, diseño conservador ergonómico con una elegante trasera de vidrio. La gran diferencia es que el Pixel 8 es más pequeño y ligero, integrando en este caso un panel OLED de 6,2 pulgadas que como el anterior, tiene tasa de refresco de 120 Hz y una resolución algo inferior debido a su tamaño más reducido, pero en cualquier caso, una pantalla de altísima calidad.

Por cierto, sin ser un móvil pequeño porque hoy en día es un milagro encontrarlo, si andáis buscando algo discreto, es buen candidato.

En cuanto a hardware, comparte almacenamiento y procesador, el Google Tensor G3, pero se queda en 8GB de RAM que ya os anticipo que es más que suficiente para una buena experiencia de uso. También tiene la batería algo más pequeña pero igualmente más que solvente incluso para usuarios exigentes.

Donde sí que hay una diferencia más notable es en la cámara, pero en resumidas cuentas tiene lo principal y donde recorta es en el detalle. Así, tiene idéntica cámara principal de 50 megapíxeles y está acompañado por un gran angular de 12 megapíxeles (recordemos que en el anterior era de 48 y además tenía teleobjetivo para fotografía a mucha distancia). Estas cosas las perdemos, pero tendremos de las mejores cámaras del mercado. Y como antes, la magia de Google, el borrado y la edición inteligente para grandes resultados sin mucho esfuerzo.

Como antes, también viene con el nuevo Android 14 y siete años de actualizaciones, lo máximo que ofrece Android y también más que iOS de Apple.

¿Habrá habido subida en este caso? Pues también, pero menos notable: de "solo" 50 euros. Es decir, que parte de los 799 euros, es un auténtico caramelito dentro de una gama alta donde lo normal es sobrepasar los mil euros.

Google Pixel Watch 2

Google también ha renovado su reloj con este Google Pixel Watch 2, trayendo mejoras en diseño y funciones más avanzadas, pero poco. Así, esta generación tiene una caja totalmente de aluminio que hace que sea más ligero y su corona ahora es más grande y estilizada.

También implementa nuevo chip de bajo consumo con unas autonomía que sigue siendo rácana: 24 horas, a cargar el reloj todos los días. Lo bueno es que tiene carga rápida y con media hora podemos cargar el 50%.

En cuanto a sensorica, cuenta con las novedades de medición de frecuencia cardiaca con IA para ganar en precisión, un sensor de actividad electrodérmica para registrar el estrés y un tercero de temperatura, que ayuda en las métricas del sueño y la salud. Asimismo repite detección de caídas y mejora sus funciones de emergencia, para que por ejemplo puedas pasarle a alguien lo que estás haciendo, ideal para personas mayores que queramos tener bajo control.

Como todo lo anterior, el Google Pixel Watch 2 saldrá a la venta el 12 de octubre a un PVP de 399 euros y aquí la novedad es que saldrá a la venta en España, algo que no sucedió con el primer reloj inteligente de Google.

Android 14

Y terminamos con lo que nos afecta a todas las personas que tenemos un teléfono Android: habemus nuevo sistema operativo y primero llegará a los teléfonos de Google, pero habrá que esperar unas semanas y hasta meses para verlo disponible en nuestros teléfonos, siempre y cuando sean relativamente nuevos.

¿Qué hay de nuevo en Android 14? Pues algunos de los más destacados son la posibilidad de ver los ciclos de batería para saber cómo evoluciona el deterioro de este componente, va a cambiarse la forma de dar un paso atrás para que sea más intuitivo, tendrá una interfaz más refinada, la pantalla de bloqueo tendrá nuevos accesos directos para que sea más ágil, será posible clonar aplicaciones, nuevas notificaciones flash, podremos usar la cámara del móvil como webcam para el ordenador, entre otras.

Pero sobre todo, quedémonos con ese aspecto más refinado, lo del degradado de la batería y la forma de retroceder, porque todo eso sí que lo vamos a notar.