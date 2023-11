Tecnología de Consumo Tecnología de consumo Los cinco teléfonos baratos con la mejor cámara que puedes comprar (y cómo acertar en tu elección) Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 16/11/2023 11:32 (UTC+1) Última actualización: 16/11/2023 11:32 (UTC+1) En Tecnología de Consumo de Ganbara Eva Rodríguez (Xataka) nos habla de los teléfonos móviles y sus cámaras. Escuchar la página Escuchar la página

Si tengo que decirte por qué dispositivo me preguntan más en mi día a día, lo tengo claro: teléfonos móviles. Dentro de la telefonía me suelen pedir dos requisitos que son antagónicos: el primero es "que tenga buena cámara" y el segundo, que sea barato. Aquí no quiero engañar a nadie: con la óptica no hay mucho chollo y los teléfonos que mejores fotos hacen son los más caros, es decir, los iPhone, Samsung Galaxy o los Google Pixel. ¿El problema? Que estamos hablando de dispositivos que desde hace años que sobrepasan los mil euros.

En Xataka tenemos claro que la primera es que hay vida más allá de la gama alta, de hecho que la franja de presupuesto media en el estado ronda los 300 euros y a los hechos nos remitimos: hemos probado teléfonos de todos los rangos de precios.

Así que hoy me he propuesto dar una vuelta de tuerca y buscar los móviles con mejor cámara que hemos probado y que podemos considerar como "baratos", es decir, que cuestan menos de 500 euros. Sí, hay sacrificios innegables, pero son compras maestras para quienes aman la fotografía pero tienen un presupuesto más ajustado.

Cómo elegir un teléfono barato con una buena cámara: entendiendo las hojas técnicas

A la hora de comprar tecnología es muy fácil dejarse apabullar con las especificaciones, los caballos de potencia, los mAh de las baterías o los megapixeles de las cámaras, pero aunque la hoja técnica pueda anticipar muchas virtudes, otra cosa es la realidad. Por eso quiero dar algunos consejos para que no nos las metan doblada y compremos lo que queremos.

- ¿Más píxeles significa mejor? Sí, pero… A lo largo de los años hemos visto teléfonos con 12 MP, 64, 108 y hasta 200, pero ya te anticipo que estas cifras tienen trampa. De forma simplificada, los MP representan la cantidad de píxeles que la componen, por lo que, cuantos más píxeles, mejor ya que podrá tener más tamaño sin que se aprecien los puntitos. Y aquí es donde surge el pixel binning, un proceso por el cual se unen píxeles contiguos de una imagen para crear un pixel mayor. Así que con el pixel binning perdemos resolución pero ganamos luz, otra cualidad importante para ganar precisión a la hora de reproducir una imagen real. Así que sí, más píxeles es mejor, ya que hay más posibilidad de crear superpíxeles.

- Fíjate en el tamaño del sensor, ya que uno más grande mejora la capacidad de captar luz frente a uno pequeño, lo que se traduce en que caben más píxeles. En resumidas cuentas, que además de fijarnos en los megapixeles, hay que prestar atención en su diámetro.

- Más que un teléfono parece una vitrocerámica: ¿más cámaras es mejor? Pues también. En su momento solo había una lente, después empezamos a ver dos lentes con el modo retrato y ahora podemos encontrar hasta cinco. La clave está en que cada lente tenga una distancia focal distinta. Así, una de las lentes que mejor acogida ha tenido es la gran angular, ideales para frutos de grupo, interiores con poco espacio o para paisajes. Otra lente de gran popularidad es la macro, diseñada para fotografía de detalle. La versatilidad es un plus pero, ¿vamos a usarlas todas? Porque igual es mejor que tenga menos pero estas sean mejores.

- La apertura y la calidad de las lentes. Puede suceder que dos teléfonos tengan el mismo sensor pero ofrezcan resultados diferentes y aquí influye la calidad de la lente. Así, aunque ambas permitan el mismo paso de la luz, quizás no gestionen el paso de esta de la misma forma o haya pérdidas. En cuanto a la apertura, suele aparecer en las hojas de especificaciones con una "f", haciendo referencia al porcentaje de apertura y un número F menor indica que la lente tiene mayor apertura y por tanto, es más luminosa. Como consecuencia, aunque hagamos una foto nocturna, se verá con más nitidez.

- Inteligencia artificial. En la movilgrafía actual es casi tan importante los programas de tratamiento de imágenes como la óptica encargada de capturarla y aquí hay marcas que hacen auténticas virguerias, especialmente Apple y Google.

Los móviles baratos con mejores cámaras que hemos probado

Aunque siempre tenemos el recurso de comprar un gama alta de hace un par de años para ahorrar dinero o un modelo reacondicionado, me voy a ceñir a modelos nuevos de la gama media.

Google Pixel 7A

Me vais a permitir empezar rompiendo un poco el presupuesto pero con razón: el Google Pixel 7a salió hace medio año con un PVP de 509 euros pero es bastante habitual verlo por unos 60 euros menos (es decir, dentro del presupuesto) y en nuestro análisis lo puntuamos con un 9,25, es decir, más que teléfonos que duplican e incluso triplican el precio. Así que si queréis la mejor cámara de la gama media, no os lo penséis dos veces.

¿Qué más os cuento de este teléfono? Lo primero es que Google es la marca detrás de Android, por lo que sus teléfonos están especialmente optimizados y cuentan con funciones específicas, por lo que tendréis un móvil para muchos años.

Cuenta con una pantalla de calidad de tipo OLED de 6,1 pulgadas, procesador Google Tensor G2 bastante apañado, una buena batería y solo dos cámaras traseras, la lente principal y una gran angular, pero que brilla por su nivel de detalle. Además cuenta con características premium como resistencia al agua y carga inalámbrica.

Google Pixel 7A

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

De un móvil americano pasamos a la popular firma china, aunque ya os aviso algo: os podéis perder fácilmente en el catálogo de Xiaomi y solo de Redmi Note 12 tiene como media docena de modelos, así que mucho ojo para no meter la pata.

Como es habitual en Xiaomi, la ficha técnica es probablemente la mejor de esta lista, con una gran pantalla OLED de 6,67 pulgadas, un procesador Dimensity 1080 bastante potente, una batería generosa de 5.000 mAh con carga rápida a 120W que es una auténtica burrada.

Si hablamos de cámaras, tiene un trío de lentes liderada por un sensor de 200 MP, un gran angular y un sensor de profundidad, una combinación bien versátil para fotografiar todo lo que se nos ponga por delante. En nuestro análisis consiguió una valoración de 8,75 euros. Su PVP es de 499 euros, pero es fácil encontrarlo hasta por 100 euros menos.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Honor 90

Honor 90

Puede que el Honor 90 tuviera un PVP de lanzamiento de 549 euros en verano, pero lo bueno de Android es que en cuanto pasan pocos meses, es fácil encontrar ofertones y en este caso lo tenéis en su propia web por 200 euros menos y la verdad es que por 329 euros el Honor 90 es un chollo para amantes de la fotografía.

Con un 8,75 en el apartado de foto, precisamente ese es uno de los apartados más destacados por su competencia y versatilidad, pero también es un teléfono con buena autonomía y diseño y construcción de nivel.

En cuanto a ficha técnica, quiero destacar su pantalla OLED de 6,7 pulgadas, el rendimiento y modernidad del procesador Snapdragon 7 Gen 1 y buena batería de 5.000 mAh. En cuanto a cámaras, tiene un sensor principal de 200 MP acompañados por un gran angular y un sensor de profundidad para hacer retratos.

OnePlus Nord 3

Si os gusta el hardware moderno, el diseño cuidado y el equilibrio general, este OnePlus Nord 3 consiguió un 8,5 en el apartado de cámara de nuestros análisis.

Este teléfono tiene una estética exquisita, resulta manejable y la verdad es que se han esmerado bastante en su construcción: tiene una pantalla OLED de 6,74 pulgadas, procesador de gama media alta Dimensity 9000, gran batería de 5.000 mAh y carga rápida a 80W.

En cuanto a cámaras, tiene un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 8 megapíxeles y si os gusta hacer fotografía de detalle, por ejemplo el primer plano de una flor, cuenta con un macro de 2 megapíxeles.

Cuando lo probamos lo que más nos gustó fue su buen desempeño para el usuario medio en cualquier tarea, que va bien de memoria, diseño con identidad y precisamente su cámara, teniendo en cuenta que su PVP es de 449 euros sin ofertas.

OnePlus Nord 3

Motorola Edge 40 Neo

Voy a cerrar con un modelo recién lanzado al mercado de lo más interesante en calidad precio. La Motorola de ahora no es la de antes, pero se ha centrado en la gama media y económica lanzando teléfonos de lo más depurados.

Sin ir más lejos, este Motorola Edge 40 Neo tiene una puntuación de 8,25 en fotografía y un PVP de 399 euros. Cuando lo probamos, nos gustó lo cómodo que resulta en mano, la experiencia de la pantalla y lo cumplidora de su propuesta fotográfica.

Cerramos con algunos datos de su ficha técnica: una pantalla curva de 6,55 pulgadas de tipo AMOLED, un procesador apañado Dimensity 7030, buenísima batería de 5.000 mAh con carga rápida de 68W, resistencia al agua IP68, altavoces estéreo Dolby Atmos. En cuanto a cámaras, dos pero bien avenidas: un sensor principal de 50 MP y un gran angular de 13 MP.