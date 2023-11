Salud Mental Vivir sin alcohol Vinagre, la historia de un obrero del metal que superó su alcoholismo MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 17/11/2023 21:51 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2023 21:51 (UTC+1) Jorge Matías nos habla de cómo el alcohol vació su vida y dejarlo, casi llena su cuenta corriente Escuchar la página Escuchar la página

Dejar el alcohol no siempre es fácil, como tampoco lo es entender por qué ahogamos penas, miedos, o soledades en cientos de cervezas. Jorge Matías se desnuda en este libro para hablar de cuándo empezó a beber demasiado, y cómo pasó años viviendo y bebiendo sin poder ponerle freno. En Vinagre, narra su vida, pero también denuncia la romantización que hemos hecho históricamente del consumo de drogas y alcohol por parte de cantantes, actores o músicos. Historias que les dibujaban como un alma atormentada capaz de encontrar la belleza en un camino de autodestrucción. Pero ¿qué pasa cuando quien bebe no es actor, ni cantante, ni novelista? ¿Qué ocurre cuando el que bebe es un obrero de la construcción o del metal y no hay una historia de redención? Pues de eso habla el libro que hoy tengo en mis manos. Se titula VINAGRE y su autor es Jorge Matías.