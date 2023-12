Ganbara Vicente Raimundo Vicente Raimundo: "Vamos a perder otra generación de niñas y niños palestinos" Gari Suarez Caperos Publicado: 01/12/2023 20:30 (UTC+1) Última actualización: 01/12/2023 20:30 (UTC+1) El director de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria de 'Save The Children' asegura que la situación en Gaza es catastrófica. "Entre niños y niñas muertos y desaparecidos hay 8000. No hay precedentes en un periodo tan corto de tiempo". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el director de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria de 'Save The Children' afirma que los niños y las niñas de Gaza están viviendo en "una pesadilla de 24 horas al día durante semanas".

Hasta el momento, en tan solo unas semanas, ya han fallecido 8.000 menores, una cifra casi sin precedentes en tan poco tiempo. Además, asegura que están sucediendo cosas que nunca antes han ocurrido. "Los médicos han acuñado el término "sin ningún familiar superviviente"… no se sabe qué va a pasar con ellos. Están viviendo un horror que no somos capaces ni de empezar a pensarlo. Ya hay 1.700.000 personas desplazadas, casi un 60% de viviendas que no pueden ser ocupadas otra vez".

Para Raimundo, la guerra complica todavía más la vida y el futuro de la juventud de Gaza. "Hay un 70% que nunca encontrará trabajo, saben que no saldrán de la franja… Si le añadimos lo que está sucediendo es un trauma de tal calibre… vamos a perder otra generación de niños y niñas palestinos".

Por eso, pide un "alto al fuego" inmediato y exige "el respeto al derecho internacional humanitario y el respeto al derecho de los civiles".