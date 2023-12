Ganbara Javier Esparza Javier Esparza: 'Es un antes y un después, vale absolutamente todo. Se ha blanqueado a Bildu definitivamente' Gari Suarez Caperos Publicado: 28/12/2023 21:40 (UTC+1) Última actualización: 28/12/2023 21:40 (UTC+1) El presidente de UPN opina que con la moción de censura el PSN "ha cruzado el Rubicón", y asegura que a partir de hoy, será lo mismo votar a Bildu que a los socialistas navarros. Se muestra orgulloso de su partido, y augura que todo esto "pasará factura" al Partido Socialista de Navarra. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Javier Esparza 16:16 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi el Presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, ha criticado duramente la moción de censura que ha erigido a Joseba Asirón como nuevo alcalde de Pamplona, considera que es un hecho que sienta un precedente. "Es un antes y un después en la política navarra y española. Una vez que han hecho esto, vale absolutamente todo. Se les ha blanqueado (a EH Bildu) definitivamente".

Esparza, además, ha mostrado su enfado porque el trato a Bildu por parte de PNV y PSOE no es el mismo en Euskadi que en la comunidad foral: "aquí pasa algo que no pasa en Euskadi: el PNV y el PSE no dan una alcaldía a Bildu, dicen que es un partido que no genera progreso y que le queda por recorrer. Lo que no quieren para Euskadi, lo permiten en Navarra".

Asimismo, augura que permitir la moción de censura pasará factura al partido socialista, porque "va a dar igual votar al PSOE que a Bildu, y votarán al original". Considera que los socialistas "han engañado a todo el mundo", y que perderán muchos votos por ello.