Ganbara Mertxe Aizpurua Mertxe Aizpurua: "El debate de la plurinacionalidad necesita un debate amplio. Tenemos que ser serios" Gari Suarez Caperos Publicado: 16/01/2024 21:48 (UTC+1) Última actualización: 16/01/2024 21:48 (UTC+1) La portavoz de EH Bildu en el Congreso critica que el PNV haya aprovechado la reforma para eliminar la palabra "disminuidos" para presentar una enmienda sobre el derecho a decidir: "es un tema suficientemente serio como para no hacer un brindis al sol por dar algunos titulares". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Mertxe Aizpurua 14:54 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Entrevistada en Ganbara de Radio Euskadi, la portavoz de EH Bildu en el Congreso se ha referido a la iniciativa del PNV de presentar una enmienda sobre el derecho a decidir aprovechando la reforma para eliminar la palabra "disminuidos". Cree que de esa manera, no se trata el tema con la seriedad que merece. "El debate sobre la plurinacionalidad, el reconocimiento de las naciones, el derecho a decidir... necesita un debate amplio y profundo. Es lo suficientemente serio como para no hacer un brindis al sol por meter unas enmiendas y por dar algunos titulares a la prensa, sabiendo que no va a ningún lado. Tenemos que ser serios con este tema".

Preguntada también por la convulsa legislatura que se prevé, con mucha fragmentación y un Gobierno que necesita negociar cada acuerdo, Aizpurua ha mandado un mensaje a la izquierda española: "la cuidadanía nos exige responsabilidad y altura de miras. Los desacuerdos que puede haber entre la izquierda española aumentan la desafección y la frustración. Se deben priorizar los derechos de la mayoría social por encima de intereses partidistas, y esto vale para todos los partidos".