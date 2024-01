Ganbara Unai Aberasturi Unai Aberasturi: "Estás perdiendo por completo el control sobre la información que se refiere a tu persona" Gari Suarez Caperos Publicado: 24/01/2024 21:50 (UTC+1) Última actualización: 24/01/2024 21:50 (UTC+1) El presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos advierte de los riesgos que conlleva dejarse escanear el iris, algo que hemos visto estos días en Bilbao. "Los riesgos de que se lleven a cabo usos indebidos aumentan", asegura. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Unai Aberasturi. 6:32 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Dejarse escanear el iris a cambio de 30 euros en criptomonedas, es la oferta que la empresa Worldcoin ha ofrecido estos días en un centro comercial de Bilbao. Varias personas, muchas de ellas jóvenes, se han acercado para hacerlo, algo arriesgado, según el presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, Unai Aberasturi.

Asegura que escanear el iris equivale a entregar un dato biométrico sensible, una operación que ha de darse con garantías y tras recibir una información exacta, algo que no parece haber sucedido en este caso. "El tratamiento de datos se basa en el consentimiento, y en este caso no parece haber sido informado. Cuando consientes un tratamiento de datos se parte de la idea de que estás consintiendo algo que conoces. Parece dificil que en un centro comercial las personas afectadas hayan podido ser informadas de forma clara y completa sobre lo que va a suceder con esos datos".

En opinión de Aberasturi, el escaneo del iris hace que se puedan llevar a cabo usos indebidos de la información entregada, porque "se pierde por completo el control sobre la información que se refiere a tu persona". Además, recuerda que la empresa Worldcoin "está siendo investigada en Alemania", y que también hay abiertas otras investigaciones sobre empresas que operan de forma parecida.