Jesús Núñez: "Desgraciadamente, cabe imaginar que nada va a cambiar en la franja de Gaza" Gari Suarez Caperos Publicado: 26/01/2024 21:59 (UTC+1) Última actualización: 26/01/2024 21:59 (UTC+1) El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) se muestra pesimista pese al pronunciamiento del Tribunal de La Haya. "Simbólicamente el dictamen es importante, pero no cabe esperar nada".

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Jesús Núñez Villaverde, ha explicado que pese aque el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU haya exigido a Israel "tomar todas las medidas" posibles para "prevenir" el genocidio contra la población palestina , no cree que suponga ningún cambio a efectos prácticos: "Si consideramos que la Corte no tiene medios propios para hacer valer sus dictámenes, podemos entender que a corto plazo no va a suceder que Israel decida cesar sus hostilidades en la franja de Gaza. A efectos pragmáticos, desgraciadamente, cabe imaginar que nada va a cambiar en la franja de Gaza".

Además, asume que Estados Unidos seguirá apoyando a Israel, por lo que la ONU "no asumirá ninguna medida de fuerza" que pueda servir para dar un vuelco a la situación actual.