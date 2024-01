Ganbara FRANCESC MARC ÁLVARO Francesc Marc Álvaro: "Estamos perplejos; Turull (Junts) dijo que habían hecho ellos la mitad de la ley" JON FERNÁNDEZ MUR | EITB MEDIA Publicado: 30/01/2024 23:20 (UTC+1) Última actualización: 30/01/2024 23:20 (UTC+1) El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya ha explicado en Ganbara de Radio Euskadi que el 'no' de Junts a la ley de amnistía "da tiempo a la derecha, la ultraderecha y a los jueces que manejan hilos extraños". "Pensamos que se tenía que cerrar hoy", ha asegurado Álvaro. Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el diputado de ERC Francesc Marc Álvaro ha subrayado que están "perplejos" por la decisión de Junts de votar 'no' a la ley de amnistía. "Hace dos meses Jordi Turull dijo que habían hecho ellos la mitad de la ley, ¿qué ha pasado?", se pregunta. "No existe una ley perfecta y con determinados jueces no se puede pensar que todo está blindado -ha reconocido Álvaro-, pero es una ley robusta que ha previsto bastantes derivadas".

El diputado de Esquerra Republicana considera "un error" dar tiempo "a la derecha, la ultraderecha y a los jueces que manejan hilos extraños" con esta maniobra, y prefiere no pensar en un hipotético futuro en el que no se apruebe ninguna ley de amnistía: "no podemos contemplar esto, porque hay mucha gente anónima encausada por lo ocurrido en octubre de 2017 en Catalunya que espera esta ley". "La gran frivolidad de no votar hoy esta ley es no tener en cuenta a miles de personas que tienen sus vidas congeladas porque la amnistía aún no se ha aprobado", ha concluido Francesc Marc Álvaro.