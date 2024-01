Ganbara José Antonio Santano José Antonio Santano: "La plataforma de la 'Y vasca' estará para el primer semestre de 2025, lo cumpliremos" Gari Suarez Caperos Publicado: 31/01/2024 21:46 (UTC+1) Última actualización: 31/01/2024 21:46 (UTC+1) El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible asegura que la plataforma sobre la que irá la superestructura de la "Y vasca" estará terminada para finales del primer trimestre del próximo año. Sobre el resto no da fechas porque los plazos son "la gran trampa del proyecto". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página José Antonio Santano 10:55 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha dicho que la plataforma sobre la que irá la "Y vasca" estará terminada "en el primer trimestre de 2025". Santano asegura que dan esta fecha porque "se puede cumplir y lo vamos a cumplir". Sobre el resto del proyecto, el secretario de Estado prefiere no aventurarse: "los plazos son la gran trampa de la 'Y vasca'. Han generado enfado y resignación. Me he conjurado para que cuando demos una fecha, sea el momento en el que estemos en condiciones de poder cumplirla".

Considera que podrán dar una "fecha creíble" de la puesta en servicio cuando comiencen las obras del nudo de Arkaute.