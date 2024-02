Ganbara ENEKO ANDUEZA Eneko Andueza: "Tengo muy claro que este Gobierno Vasco tiene margen de mejora" JON FERNÁNDEZ MUR | EITB MEDIA Publicado: 05/02/2024 22:40 (UTC+1) Última actualización: 05/02/2024 22:40 (UTC+1) Preguntado por las declaraciones del candidato del PNV Imanol Pradales en las que aseguraba que está "cómodo" pactando con el PSE, el secretario general de los socialistas vascos ha señalado que ellos no están en política "para estar cómodos, sino para construir una sociedad mejor". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el secretario general y candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha hecho un "balance positivo" de su labor en el actual ejecutivo de Iñigo Urkullu, pero ha destacado que ve muy claro "que tiene margen de mejora". En este sentido, Andueza cree que los candidatos de PNV y EH Bildu, Imanol Pradales y Pello Otxandiano, ofrecen "proyectos absolutamente continuistas" de los de sus predecesores. Además, el candidato a lehendakari de los socialistas vascos ve "un riesgo" de que los jeltzales y la izquierda abertzale "firmen un acuerdo de gobierno", porque a su parecer, les mueve "el independentismo".

Sobre el reconocimiento de la nación vasca, considera que la Constitución ya marca que España es un estado plurinacional. "Algunos tienen un empeño terrible en hablar de estas cosas -en referencia al independentismo-, es una obsesión exclusivamente suya", ha dicho Andueza, que cree que debates sobre la independecia o un nuevo estatus "ahora mismo no interesan a la ciudadanía vasca". Según el secretario general de los socialistas vascos, "lo que importa a la ciudadanía es su calidad de vida, sus servicios públicos, su educación, sus servicios públicos, su vivienda o su empleo". "Podemos perder el tiempo hablando de esas cosas y estoy convencido de que el PNV y EH Bildu no van a parar de hablar de ello porque parece que no tienen nada más que ofrecer", ha sentenciado Andueza.

Eneko Andueza también se ha referido al candidato del PP Javier de Andrés: "me da la sensación de que está muy despegado de la realidad vasca, está absolutamente abducido". Asimismo, el secretario general del PSE-EE ha querido dejar claro que su formación tiene "las manos libres". "Cualquier cosa que suceda en Euskadi va a pasar por las decisiones que se tomen en nuestra sede de Alameda Rekalde, en nuestra ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, sea en referencia a pactos de gobierno o a cualquier otra cuestión", ha concluido.