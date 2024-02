Ganbara Andeka Larrea Andeka Larrea: "Hemos sido generosos y hemos mantenido el marco negociador. No nos hemos dejado presionar" Gari Suarez Caperos Publicado: 06/02/2024 21:45 (UTC+1) Última actualización: 06/02/2024 21:45 (UTC+1) El portavoz de Sumar Mugimendua insiste en que su partido ha tomado las decisiones "desde Euskadi para Euskadi", y pone en duda que el marco de decisión de Podemos "sea exclusivamente el vasco". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el portavoz de Sumar Mugimendua, Andeka Larrea, ha afirmado que pese a que "no ha sido posible acordar" con Podemos, el preacuerdo firmado el pasado fin de semana con Izquierda Unida y Equo sigue "abierto" a nuevas incorporaciones. Eso sí, pone condiciones para ello: "tienen que darse nuevos elementos que hagan que tenga sentido hablar de la incorporación de otro partido, ya que el preacuerdo está avanzado y con una candidata elegida".

En respuesta a las críticas vertidas desde la formación morada, Larrea asegura que han sido "generosos" a la hora de negociar, y que ellos, a diferencia de otros partidos, no se han dejado presionar por el mal clima político de Madrid. "Hemos insistido en mantener el marco negociador pese a que hubiese situaciones de tensión política. Hemos actuado con la tranquilidad que consideramos oportuna en una negociación. No nos hemos dejado presionar y no hemos actuado con egoismo. Las decisiones las hemos tomado desde Euskadi, no sé si otras organizaciones pueden decirlo".