Ganbara Aitor Esteban Aitor Esteban: "El PP podría presentar una moción de censura, pero no tiene visos de sacarla" Gari Suarez Caperos Publicado: 21/02/2024 22:02 (UTC+1) Última actualización: 21/02/2024 22:02 (UTC+1) El portavoz del PNV en el Congreso considera que la legislatura será muy complicada, y no cree que vaya a aguantar los cuatro años. "Lo dudo mucho. Seguramente la tensión será grande, y aquí basta con que se desmarque un grupo para que las cosas no salgan adelante". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados ha asegurado que la victoria del PP en Galicia es incontestable, y que eso podría llevar a la formación azul a presentar una moción de censura, aunque cree que no saldría adelante "porque los números no dan". Pese a ello, Esteban no cree que la legislatura actual vaya a durar cuatro años: "es muy complicada esta legislatura. En la medida en la que determinadas coyunturas se puedan aproximar la tensión será grande, puede haber desencuentros, y aquí basta con que se desmarque un grupo para que las cosas no salgan adelante".

Sobre la última sentencia del Tribunal Supremo que paraliza la transferencia de las competencias de tráfico a Navarra, el portavoz jeltzale ha dicho que le "preocupa muchísimo", porque la interpretación difiere mucho de la marcada hasta ahora, y cree que se están "sufriendo las consecuencias" del Estatut catalán. "Es un cambio que tienen los tribunales, que cuando no les gusta una cosa tiran de la sentencia del Estatut. Los catalanes vieron que les estaban quitando competencias hicieron una lista interminable, entonces ahora los tribunales dicen que si algo no está expresamente en el Estatuto, no se tiene".