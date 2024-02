Ganbara Néstor Rego Néstor Rego, sobre Ábalos: "Si tu fuerza política te dice que debes dejarlo, lo lógico es que lo dejes" GARI SUÁREZ CAPEROS | EITB MEDIA Publicado: 27/02/2024 22:21 (UTC+1) Última actualización: 27/02/2024 22:21 (UTC+1) El diputado del BNG en el Congreso cree que José Luis Ábalos, con quien compartirá Grupo Mixto, tendría que haber dimitido, "sobre todo en este caso, que es un asunto más feo que unas discrepancias políticas". Opina que debe asumir responsabilidades para no hacer daño al PSOE. Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha opinado sobre la decisión de José Luis Ábalos de no entregar el acta de diputado por el "caso Koldo". Para Rego, el hasta ahora dirigente socialista ha hecho mal en no dejarlo: "te debes a aquellos que te colocan en las listas, a la fuerza política que te hace su representante. Si esa fuerza te dice que debes dejarlo, lo lógico es que lo dejes. Él insistió en que no estaba ni imputado ni acusado, y lo respeto, pero hablo de asumir una responabilidad política para no hacer daño a la fuerza política que te convirtió en ministro".

Asimismo, Néstor Rego considera "una hipocresía inaceptable" la práctica del Partido Popular de "intentar tapar o justificar los casos que les pueden afectar directamente, por ejemplo, el del hermano de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid".