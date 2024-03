Ganbara Marc Marginedas Marc Marginedas: "Rusia es un régimen que quiere ser temido" Gari Suarez Caperos Publicado: 01/03/2024 22:03 (UTC+1) Última actualización: 01/03/2024 22:03 (UTC+1) El corresponsal de El Periódico en Moscú durante diez años repasa en Ganbara la actualidad de Rusia. Opina que las manifestaciones durante el funeral de Navalni significan que la oposición "está ahogada pero no derrotada". Escuchar la página Escuchar la página

Entervistado en Ganbara de Radio Euskadi, el corresponsal durante una década en Moscú para El Periódico, Marc Marginedas, ha opinado que las manifestaciones en Rusia por la muerte de Navalni son "un mensaje de potencia". Para Marginedas, significa que "la oposición ha querido decir que pese a que están ahogados, no están derrotados. Ha habido miles de personas. Estaba lleno de policías tomando imágenes, luego esa gente puede tener problema sen trabajos, vida diaria… Si se produce semejante congregación ahora, qué pasaría si se pudieran expresar libremente".

Sobre las amenazas de Putin de una posible guerra nuclear, el periodista recuerda que no es la primera vez que el Presidente ruso habla de esta posibilidad, aunque no cree que vaya a ocurrir a corto plazo. "No hay que descartar nada con Putin, nos ha demostrado que está dispuesto a hacer lo imposible posible, pero pienso que un arma nuclear sería una opción para cuando el régimen no tenga nada que perder, y aun estamos lejos de eso".

Pese a todo, Marginedas recuerda que Rusia no es un país que oculte sus intenciones. "Rusia no es una dictadura al uso. Es un país gobernado por gente emergida del entorno de mafias, y para llegar al poder ha utilizado métodos mafiosos como extorsión o secuestros. Son gente que no pretende ser querida, sino que aspira a ser temida. Putin es una persona que juega bien con los temores de Occidente. Rusia es un régimen que quiere ser temido y quiere imponer su ley sin florituras".