Ganbara María Chivite María Chivite: 'Nunca había escuchado insultos como los de hoy, han sido un paso más. No lo voy a dejar pasar' Gari Suarez Caperos Publicado: 04/03/2024 21:52 (UTC+1) Última actualización: 04/03/2024 21:52 (UTC+1) La Presidenta de Navarra habla de una "involución" tras los graves insultos recibidos por parte de unos agricultores que se estaban manifestando. Sobre el "caso Koldo", asegura que pese a que Koldo fue concejal en Huarte, tienen "absoluta tranquilidad".

María Chivite. 10:08 min

Entrevistada en Ganbara de Radio Euskadi la Presidenta de la Comunidad de Navarra, María Chivite, ha tachado de "involución" los insultos que ha recibido por parte de unos agricultores en Olite, durante la cumbre de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra. Asegura que no lo dejará pasar. "Los insultos que hemos escuchado no los había escuchado nunca. Ha sido un paso más, ya toca poner pie en pared. No lo voy a dejar pasar, porque estamos asistiendo a una involución en las insituciones y ha llegado el momento de defender todo lo que hemos conseguido". Opina Chivite que un hombre nunca habría recibido este tipo de improperios.

La Presidenta también ha hablado de otros temas de actualidad, como del "caso Koldo", que está afectando al día a día del Partido Socialista. Pese a que Koldo García fue concejal en Huarte, recuerda que "con su marcha a Madrid la relación ha sido ninguna", por lo que afirma que hay "absoluta tranquilidad". Además, Chivite recuerda que el Partido Socialista de Navarra "no nombró a Koldo en ningún otro órgano", y cree que la respuesta del partido ha sido contundente y rápida.