Tecnología de Consumo Tecnología de Consumo Los mejores relojes inteligentes que puedes comprar Evoa Rodríguez | Xataka Publicado: 14/03/2024 10:05 (UTC+1) Última actualización: 14/03/2024 10:05 (UTC+1) En 'Ganbara de Cerca' Eva Rodríguez nos habla de uno de lo sproductos de mayo éxito en el mercado.

Audios (1) Los mejores relojes inteligentes que puedes comprar

Ya sea porque se acerca la primavera y nos hemos propuesto llegar en forma al verano, por la proximidad del día del padre o de la madre o porque sí, hoy volvemos a uno de los wearables más populares que existen: los smartwatch.

Así que tanto si eres una persona verdaderamente activa como si no o si tienes un propuesto extenso o quieres gastarte lo menos posible, hoy te cuento cómo acertar en tu compra y te recomiendo unos cuantos modelos de lo más interesantes en calidad precio.

Antes de empezar, la pregunta del millón: ¿reloj o pulsera inteligente? Aunque en general los relojes son más completos y eso implica que cuestan más dinero, la diferencia está en el factor de forma: las pulseras son más pequeñas y discretas, por lo que les cabe menos información en la pantalla, menos componentes en su interior y albergan una batería menor. No obstante, si simplemente quieres saber los pasos que das, los kilómetros y recibir alguna que otra notificación, son más que suficientes y de hecho os voy voy a proponer alguna al final de la sección.

Aunque hoy nos centraremos en los smartwatch, buena parte de las características que vamos a listar hoy sirven también para las pulseras. Y lo he resumido en nueve puntos:

- El SO del reloj. Más allá de los gustos, hay dos que parten la pana: watchOS que es de Apple y Wear OS que es el de Google y que está presente en modelos de la propia Google y otros fabricantes como Samsung, Ticwatch y recientemente hasta Xiaomi. El SO repercute no solo en la interfaz y usabilidad, sino también en si existen aplicaciones disponibles para incorporar. Todos ellos tienen en común la monitorización del estado físico, pero los más avanzados permitirán ver la galería del móvil desde el propio reloj, disponer de una tienda propia de apps o contar con más personalización.

- Con qué sistema operativo de móvil es compatible y no solo eso, cuál te permite exprimir al máximo sus funciones. Y lo digo rápido: hay relojes con Wear OS que no sirven para iPhone y los Apple Watch no se exprimen tan bien con un móvil Android.

- La pantalla es la auténtica reina del dispositivo, ya que es el componente donde visualizamos todo e interaccionamos. Lo ideal es que cuente con un tamaño lo más grande posible (eso sí, encontrando un equilibrio entre la comodidad y el volumen de la caja), un nivel de brillo aceptable para ver en exteriores (lo mejor es que llegue a los 1.000 nits) y buena resolución. Aquí es donde los relojes inteligentes más asequibles suelen flaquear, aunque hay algunas excepciones con paneles OLED y buena calidad. Aquí os recomiendo que en caso de duda, echéis un vistazo a la experiencia de uso de los análisis que hacemos en Xataka u otros medios.

- El diseño. Lo primero a considerar es el tamaño de la caja. Puede que los modelos más voluminosos ofrezcan una superficie de visionado mayor, pero quizás te resulte grande. Afortunadamente, hay modelos que ofrecen diferentes versiones para ajustarse a las muñecas más pequeñas, moviéndose generalmente entre los 40 y los 44 milímetros. Asimismo y teniendo en cuenta que se trata de un dispositivo que va a formar parte de nuestro outfit, es interesante que admita el cambio de correas para poder personalizarlo. A partir de aquí, hay modelos con cajas rectangulares y otras circulares al gusto.

- No me quiero olvidar de la resistencia, porque a mí el verano pasado se me cayó un reloj de la mesita de noche después de usarlo para todo y se me rajó la pantalla. Es fundamental que ofrezca cierta resistencia al agua, al menos para evitar disgustos si nos metemos a la ducha con él o por supuesto, para inmersiones en la piscina o el mar. En cuanto a la pantalla, ofrecen resistencia extra los que tienen cristal Gorilla Glass y para las correas, que sean robustas e hipoalergénicas.

- Sensórica y parámetros. Al margen de datos como pasos, distancia recorrida, calorías consumidas estimadas o pulsaciones, hay modelos con instrumental para ofrecer precisión en nuestro día a día y el deporte. Así, lo más común es que tengan GPS para medir distancias de forma independiente del móvil, algunos con barómetro para rutas de montaña, mediciones de oxígeno en sangre para evaluar el rendimiento en entrenamientos, del estrés, del sueño… y también hay relojes con vocación deportiva que se centran en ciertas disciplinas, como relojes para golf, montaña o submarinismo.

- Dentro de las funciones inteligentes hay una que destaco por encima del resto: el NFC para pagar a golpe de muñeca de forma análoga a la del móvil. Es un extra de lo más interesante y poco común entre los modelos más baratos, pero que es interesante para por ejemplo pagar en el chiringuito de la playa o si salimos a dar una vuelta ligeros.

- ¿Con o sin llamadas? Una pregunta que me hacen bastante tiene que ver con la posibilidad o no de hacer llamadas. Aquí quiero distinguir dos cosas: los que tienen micrófono y altavoz integrado permiten responderlas en general si tenemos el teléfono cerca porque están conectados. Pero si lo que nos interesa es dejar el móvil en casa y poder hacer o recibir llamadas, necesitamos un modelo con versión LTE para usar una eSIM con contrato.

- Termino con todo un clásico: la autonomía, con diferencias notables que van desde un par de días hasta varias semanas. Aunque hay excepciones notables, lo habitual es que los modelos más sencillos ofrezcan una autonomía superior al contar con prestaciones menos demandantes. Busca el equilibrio.

Relojes inteligentes recomendados

Xiaomi Band 8 Pro

Lo prometido es deuda, empezamos con una pulsera, pero qué pulsera más completa. De hecho, estéticamente se da un aire a un reloj y si le compras la correa más premium, con más razón todavía. Con un panel AMOLED de 1,74 pulgadas y brillo de 600 Nits bastante apañados para ser un wearable barato que destaca asimismo por ofrecer una autonomía de unas dos semanas.

Es capaz de monitorizar hasta 150 deportes distintos y lo mejor es que tiene GPS para que podamos dejarnos el móvil en casa y aún así registrar nuestra posición (algo poco común en las pulseras) y medición de oxígeno en sangre para ver cuánta caña nos damos en la práctica deportiva.

Todo esto por 69 euros. Eso sí, si no necesitas el GPS porque vais a llevar el móvil encima, tenéis la versión NO PRO con ese diseño clásico y mítico ya de las pulseras de Xiaomi por menos de 40 euros.

Huawei Watch Fit

Si queréis un reloj barato y estilizado para muñecas pequeñas, este es caballo ganador por su relación calidad precio y diseño. He elegido la edición especial, que es una versión renovada de un modelo que tiene años en el mercado pero que sigue brillando.

Con pantalla alargada de 1,64 pulgadas de tipo AMOLED, como el anterior viene también con GPS y medición de oxígeno, 10 días de batería y carga rápida y lo mismo sirve para iPhone que para Android. Lo podéis encontrar también por 69 euros.

Samsung Galaxy Watch 6

Después de los wearables baratos cuya principal baza es la autonomía, vamos ya a lo más completo del mercado dentro de los relojes inteligentes de uso general. Para mí este es el mejor en calidad precio del mercado y de hecho se venden como churros por algo.

El Samsung Galaxy Watch 6 se puede encontrar en dos tamaños y en versión LTE para llamar de forma independiente al móvil o solo con el Bluetooth para contestar las llamadas que lleguen al móvil y también en varios acabados. No obstante, el precio base en la actualidad ronda los 200 euros.

¿Qué tiene este reloj para arrasar? Un diseño neutro con esfera circular atractivo y funcional, resistencia de tipo militar y cristal de zafiro, un panel AMOLED que se ve muy bien, Wear OS de Google para una experiencia completa y poder instalar aplicaciones, NFC para pagos y va bien servido en cuanto a sensorica. Así, tiene GPS, barómetro para la altura, sensor de temperatura, electrocardiogramas…

Eso sí, importante: su autonomía dura dos días y es una cifra bastante común en relojes de este tipo y es un smartwatch diseñado para móviles Android, así que si tenéis un iPhone, mejor buscar otro modelo.

TicWatch Pro 5

Esta marca no es tan conocida como el resto, pero os adelanto que este reloj es una maravilla. Tiene un diseño sobrio que podría perfectamente pasar por un reloj estándar de caballero y resistencia militar, una gran pantalla de tipo AMOLED, un procesador potente, NFC para pagos. Va repleto de sensores como el GPS, barómetro, ritmo cardiaco, medición de oxígeno, brújula.

A tener en cuenta: esa estética elegante y algo grande, su potencia para una experiencia fluida, que viene con Wear OS y aplicaciones y que en este caso no hay versión LTE, por lo que tendremos que tener el móvil cerca para contestar llamadas.

Con estas prestaciones cabría esperar una autonomía reducida, pero no: gracias a un truco del fabricante en el que integra dos pantallas superpuestas, ha conseguido estirar su batería: desde 4 días hasta 45 si reducimos las funciones. Nada mal.

Como antes, el iPhone no es el mejor teléfono para exprimir este smartwatch que puede ser vuestro por menos de 300 euros.

Apple Watch Ultra 2

Terminamos con el mejor reloj de Apple, una joya para amantes del deporte y del ecosistema de la manzana, un capricho de 899 euros ni más ni menos. Y lo llamo así porque hay relojes inteligentes deportivos más completos más baratos y otros con mejor autonomía, pero si te gustan los productos de Apple, pasas por el aro.

¿Qué tiene este reloj para rondar los mil euros? Para empezar, una trasera de cerámica, marco de titanio, resistencia militar y cristal de zafiro para su caja de 49 mm, vamos, una sartén en la muñeca. La pantalla eso sí, tiene 3.000 Nits de brillo, una burrada que se ve de lujo incluso aunque estés en la playa.

Viene con LTE para llamadas, NFC para pagos y cargado hasta la bandera de sensores: electrocardiogramas, medición oxígeno en sangre, altímetro, temperatura, viene además con detección de caídas y accidente y llamadas de emergencias. La batería para ser un Apple Watch destaca, aguantando desde un día y medio a tres.