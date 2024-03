Ganbara ASUN CASASOLA Asun Casasola:“Diego Yllanes ha cumplido sentencia pero no puede pedir al mundo que esta historia no se sepa” Nerea Prieto- EITB MEDIA Publicado: 20/03/2024 21:17 (UTC+1) Última actualización: 20/03/2024 21:17 (UTC+1) Tras la decisión de la Audiencia Nacional de desestimar el recurso de Yllanes en el que invocaba su derecho al olvido, la madre de Nagore Laffage reivindica que no se olvide lo sucedido a su hija Escuchar la página Escuchar la página

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que presentó José Diego Yllanes, el asesino de la enfermera Nagore Laffage en los San Fermines de 2008, en el que invocaba su derecho al olvido y solicitaba que Google retirara las noticias relacionadas con los hechos por los que resultó condenado a 12 años de cárcel.

El tribunal ha desestimado su petición porque considera que prevalece la libertad de información frente al derecho al olvido y añade que asociarlo con delitos sexuales no es una información manifiestamente inexacta. Y añade la sentencia que las noticias se mantengan siguen siendo necesarias para que la población acceda a la información del caso ya que contienen datos que tienen interés público y reflejan hechos para los que no existe ninguna justificación.

Tras esta noticia, ha sido entrevistada en Ganbara Asun Casasola Pardo, madre de Nagore Laffage, quien ha celebrado la decisión de la justicia ya que cree que necesario que el mundo sepa lo que le pasó a Nagore por decir que no. " Ya sé que él ha cumplido sentencia, pero no puede pedir al mundo que esta historia no se sepa. El mundo lo tiene que saber y cómo fue, por qué fue. Que fue por nada. Por un no", concluía Casasola.