Ganbara - De Cerca MÚSICA Y FEMINISMO El diablo vino a mi. Género, drogas y rock and roll MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 05/04/2024 21:17 (UTC+2) Última actualización: 05/04/2024 21:17 (UTC+2) Analizamos con la antropóloga social y cultural, Monty Peiró, el mundo del rock desde una perspectiva de género. Espóiler, sigue habiendo machismo Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Eva Amaral en Sonorama 25:19 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

A comienzos de los 80 ser mujer y querer arrasar en la escena del rock era una utopia. Lo saben bien quienes han seguido de cerca la historia de Joan Jett, una de las fundadoras de las Runaways. Sí, las de "I love rock and roll" que habrás tarareado mil veces. Pero hay muchos ejemplos, porque el rock, como ha podido comprobar en sus investigaciones Monty Peiró, sigue siendo "cosa de hombres".

La música es arte, es cultura, y no tiene por qué ser ni educativa, ni correcta, ni mucho menos complaciente. ¿Lo tenemos igual de claro cuando quien canta es una mujer? ¿Si sobre el escenario estan las "Runaways", las Grecas, las Vulpes, o Cristina y Amparo LLanos de Dover? Pues este es el punto de partida del trabajo de la antropóloga Monty Peiró, que nos presenta el libro "El diablo vino a mi. Género, drogas y rock and roll" .

Analizamos los 3 pilares del rock con la antropóloga social Monty Peiró. Sexo, drogas y rock and roll, que no se ven igual cuando sobre el escenario hay hombres, que cuando es una mujer la que sube poderosa (y sexual )si es que quiere.

El desnudo es uno de los tabúes. Un pecho fuera es aún una imagen controvertida se eres Eva Amaral, Rigoberta, Madonna, o en su día Sabrina... pero cuando lo han hecho grupos como Red Hot Chili Peppers se ha visto como un arma para la reivindicarse contra ciertas politicas, o contra la censura.

Así que en este programa de Ganbara de Cerca sonará la música de Vulpes, las Runaways, Madonna o Dover mientras repasamos algunas de las reflexiones que nos deja este libro llamado: "El diablo vino a mi. Género, drogas y rock and roll".