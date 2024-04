Ganbara Koparen bila "El Athletic, para muchos de nosotros, que somos descendientes de vascos, son nuestras raíces" Leizuri Bilbao | eitb media Publicado: 05/04/2024 21:48 (UTC+2) Última actualización: 05/04/2024 21:52 (UTC+2) Emiliano Gabrielli desde Turín, Ion Berganza desde Sidney e Iñaki Greaves desde Argentina nos cuentan que significa para ellos el athletic y dónde nace esa pasión por el equipo rojiblanco Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página KOPAREN BILA 7:49 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Emiliano vive en Turín, de familia italiana y sin ningún nexo de unión con Euskadi, es "completamente" del Athletic. Su familia es de la Juventus, él también lo era, hasta que conoció al club bilbaíno. "Lo que me enganchó fue su filosofía, el Athletic no es mejor ni peor, es algo que no se puede comparar".

Ion es getxoztarra pero lleva tres años viviendo en Sidney. No le ha importado no tener entrada para La Cartuja, se ha hecho 30 horas de viaje para ver el partido de final de copa con su aita, porque "el Athletic es como parte de la familia".

Iñaki es de buenos Aires y este sábado tiene una cita en el Laurak Bat, "somos 150 personas, y porque no entra nadie más". Argentino de padres vascos, Iñaki cuenta que "para muchos de nosotros, que somos descendientes de vascos, el Athletic son nuestras raíces".