Ganbara Joaquín Urías Joaquín Urías: "Unos titulares de prensa no son suficiente para abrir un procedimiento penal" Gari Suarez Caperos Publicado: 25/04/2024 22:04 (UTC+2) Última actualización: 25/04/2024 22:04 (UTC+2) El profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional asegura que "el juez instructor no debería haber admitido a trámite" la denuncia de Manos Limpias. Afirma que se trata de un caso "infrecuente". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, ha afirmado que un juez haya admitido a trámite la denuncia de manos limpias es "infrecuente". Ha explicado que en el caso de las denuncias avaladas por informaciones de prensa tiene que haber elementos adicionales además de "unos titulares o las opiniones de un periodista" para abrir un procedimiento penal.

Según Urías, se han cometido varias irregularidades en este caso, y el juez no tendría que haberlo admitido a trámite. "Si el demandante reconoce que las informaciones pueden ser faltas, es algo que ya podía saber el juez instructor; tampoco debería haberlo declarado secreto, y no debería haberlo hecho sin escuchar al ministerio fiscal". El caso estará abierto, asegura, hasta que el juez esté convencido de que no hay fundamento, "mínimo dos o tres semanas hasta que sea archivado".