Jordi Turull: "Creemos que todo tiene más visos de ser un artefacto electoral. No hacían falta cinco días" E.M. Publicado: 30/04/2024 20:59 (UTC+2) Última actualización: 30/04/2024 20:59 (UTC+2) El Secretario General de Junts per Catalunya cree que Sánchez debe "reconocer" el problema y "desbloquear" la cúpula judicial. Turull cree que una iniciativa podría ser la desaparición de la Audiencia Nacional.

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi el Secretario General de Junts per Catalunya, Jordi Turull, asegura que no les ha sorprendido la decisión de Sánchez y considera tener más visos de haber sido un artefacto electoral. El dirigente catalán cree que Sánchez tiene que empezar por "reconocer" el problema y sostiene que los independentistas han sufrido mucho el lawfare.

Para Turull, el "sistema de la cúpula judicial no hizo la transicion democrática" y habla de una fiscalía prestada ante denuncias anónimas. Por ello, propone el "desbloqueo" de la cúpula judicial y espera que "nadie quede impune". Turull menciona iniciativas como la desaparición de la Audiencia Nacional porque considera que "no tiene sentido que exista".

Respecto a la campaña para las elecciones catalana, habla de que "hay gente que pretende españolizarla", algo que no van a permitir, según Turull. Sobre el futuro Govern, se refiere a una necesidad de hacer un ejecutivo independentista, que es "lo que la mayoría pide". "Los puentes no están rotos y la gente pide unidad", añade: "no contemplamos otra forma de Gobierno que no sea netamente independentista".