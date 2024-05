Ganbara Unai Sordo Unai Sordo: "El acuerdo por el subsidio de desempleo es bueno. Corregimos insuficiencias del de enero" Gari Suarez Caperos Publicado: 08/05/2024 21:23 (UTC+2) Última actualización: 08/05/2024 21:23 (UTC+2) El Secretario General de Comisiones Obreras se muestra satisfecho con el acuerdo alcanzado con el Gobierno porque "mejora la cuantía de los subisidios y facilita el acceso a colectivos que hasta ahora los tenían vetados". Critica que la patronal "no está por la labor" de negociar pactos. Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el Secretario General de CCOO, Unai Sordo, ha valorado de manera positiva el acuerdo alcanzado entre sindicatos y Gobierno para la reforma del subsidio por desempleo. "Es un buen acuerdo porque mejora la cuantía de los subisidios y facilita el acceso a colectivos que hasta ahora lo tenían mucho más dificil. Queda un decreto de recuperación de derechos". Afirma que, además, corrije "las insuficiencias" que tenía el acuerdo fallido de enero.

Sordo también ha criticado la falta de voluntad de acuerdo por parte de la patronal, que no ha sido partícipe de este pacto: "tengo la impresión de que CEOE no tiene mucha intención de participar en acuerdos tripartitos. No está habiendo voluntad, no están por la labor de acordar". Pese a que celebra la medida, recuerda que queda "mucho por hacer".

Además, el Secretario General de CCOO ha mostrado su preocupación por la situación en Siemens Gamesa. Asegura que lo están siguiendo de cerca y que intentarán establecer un maco de negociación "para evitar medidas drásticas, e intentar que sean temporales".