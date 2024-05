Tecnología de Consumo Tecnología de Consumo Qué bicicleta eléctrica urbana comprar para moverse por la ciudad Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 23/05/2024 08:49 (UTC+2) Última actualización: 23/05/2024 09:32 (UTC+2) En "Ganbara de Cerca" hemos hablado de las bicicletas eléctricas que tan en auge están. Escuchar la página Escuchar la página

E nGanbara de Cerca Entre que aparcar está difícil y cuesta lo suyo en todos los sentidos, el precio del combustible y que los patinetes eléctricos, que son más baratos y sencillos, no se pueden subir al transporte público, la realidad es que las bicis eléctricas se han quedado como el principal bastión para moverse por la ciudad con las ventajas de la bici tradicional y además ese empujoncito que viene tan bien para las cuestas.

Aunque quien tiene bicicleta eléctrica generalmente la usa todo el año, con la llegada del buen tiempo las bicis florecen por nuestras ciudades y siempre hay quien se plantea dar el paso y dejar el coche o el bus y comprarse una bicicleta eléctrica. En la sección de hoy vamos a hablar de la normativa existente relativa a este vehículo, explicaré cómo acertar eligiendo una buena bicicleta eléctrica para un escenario urbano y una cuidada selección de modelos. Aunque ya nos conocemos y sabemos que aquí hay mucha cuesta y mucha gente mendizale, así que algún modelo más todoterreno también caerá.

Breves apuntes imprescindibles para circular bien con una bici y para llevar una bici eléctrica en regla

Salvo que haya carril bici, recordamos que es obligación circular por la calzada y no por las aceras. Asimismo, el casco es obligatorio en vías interurbanas y carreteras, pero no en ciudad. Eso sí, si vamos a andar por la carretera, al lado de los coches y a cierta velocidad, es de lo más recomendable contar con uno. Por otro lado, si vamos a movernos con escasa luminosidad, lo suyo es tener una luz delantera blanca y una trasera roja.

No hace falta licencia, no se paga impuesto de circulación al no ser homologable a un vehículo de tracción mecánica ni tampoco es necesario seguro. Pero no está de más tenerlo: en caso de tener un accidente y tener la culpa, nos tocará pagar los daños causados tanto a peatones como a vehículos.

Pero las bicis eléctricas tienen batería y motor, así que tenemos que añadir una capa de legislación más. Importante: que nadie se lleve a engaño, una bici eléctrica no es como una moto a la que le das gas y aceleras, no, simplemente proporciona asistencia al pedaleo para que nos cueste menos, pero es necesario poner algo de nuestra parte.

Es el ministerio de industria quien homologa las bicicletas eléctricas y esto no es un asunto baladí: si la compramos de internet desde China igual nos ahorramos unos euros, pero si nos pillan por ciudad con una que no cumpla la normativa, nos puede salir caro.

La norma aplicable es la UNE-EN 15194:2009 y las que nos interesan son las bicicletas de Pedaleo Asistido o EPAC, aquellas con "un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima de 0,25 kilovatios, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa cuando la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h, o antes si el ciclista deja de pedalear".

Lo he explicado anteriormente: si tienen un acelerador similar al de las motos, no entran. Si tienen un motor de más de 250W o no se detiene la asistencia al pedaleo al llegar a los 25 km/h, tampoco. En ese caso sería necesario matricular, seguro y tener una licencia para su conducción.

Algunas características importantes:

Integrar la batería en la bicicleta es todo un arte y si habéis visto diferentes modelos, veréis que se resuelve de formas distintas. Así, las hay extraíbles y no extraíbles, lo que tiene sus ventajas e inconvenientes. Que la puedas llevar contigo implica que no te la van a robar y que puedes enchufarla en el trabajo o en casa para cargarla. Pero si está integrada resulta mucho más discreta, porque las bicis eléctricas son bastante suculentas para los amigos de lo ajeno.

Habida cuenta de la importancia de la batería en una bici eléctrica, merece la pena fijarse en cuántos ciclos de carga soporta y cómo de fácil será sustituirla, puesto que es algo que tendremos que hacer tarde o temprano.

Obviamente y como en los móviles, cuanto más grandes, más capacidad. Y puestos a elegir, mejor que sean de ion litio. Con la autonomía siempre digo lo mismo: mejor sobredimensionar, porque es una aproximación, ya que no es lo mismo moverse cuesta arriba que hacia abajo, pesar 60 u 80 kg, conducir suave o con frenazos o incluso que haya viento a favor o en contra.

Del motor, un par de apuntes: en cuanto a su situación, en las bicis urbanas suele ir en la rueda, o bien en la rueda trasera o, en la rueda delantera si se busca una doble tracción: la de la rueda delantera por el motor y la trasera fruto del pedaleo "manual". Además nos fijaremos en su par máximo, directamente relacionado con su aceleración.

Y ya de forma más general, teniendo cuenta que tiene vocación urbana, puede interesarnos formatos plegables para guardarlo en el maletero, en el transporte público o directamente, que ocupe poco en casa, u optar por modelos más grandes y cómodos a costa de que sean más voluminosos y pesados, permitiéndonos una conducción de paseo e incluyendo elementos como una parrilla o una cesta. Eso sí, insisto: si la vais a llevar en brazos, mucho ojo con el peso porque a la estructura en sí hay que añadir motor y batería. Si queremos una bici que sea un poco para todo, son interesantes las de trekking, que tienen alma de MTB pero un diseño más urbano y sencillo técnicamente hablando.

Qué bicicleta eléctrica urbana elegir

Nilox E-Bike J1 Plus

Si tenéis un presupuesto ajustado, simplemente queréis una bici para dar un paseo de vez en cuando sin acabar con la lengua fuera o no tenéis muy claro si vais a usarla demasiado, esta es una buena candidata.

Estamos ante una bici plegable eléctrica barata (cuesta unos 650 euros), sencilla pero apañada, con ruedas de 20", las luces LED para moverte por ciudad, cesta y parrilla, asiento ergonómico y una autonomía de 40 kilómetros suficiente para dar una buena vuelta con ayudita. Además, se carga en 4 horas, nada mal.

Moma Bikes versión holandesa

Si buscáis una bici con estética de paseo tipo holandés, con una disposición de lo más cómoda para moveros por la ciudad para un uso no demasiado exigente, esta versión es de lo más interesante.

Está disponible con ruedas de 26 y 28 pulgadas, tiene frenos de disco hidráulicos, portaequipajes integrado en su cuadro de aluminio y parrilla. Las especificaciones técnicas son modestas pero suficientes para agilizar las cuestas, con una batería de litio de 576Wh que puedes extraer para llevar de aquí para allá y una autonomía de hasta 80 km, 5 niveles de asistencia, frenos de disco hidráulicos y algunos detalles como puños suaves y guardabarros. Puede ser vuestra por 999 euros.

Littium Ibiza Dogma 04

Littium es una empresa bizakina que lleva años pisando fuerte en el segmento. La Littium Ibiza es una bici plegable, por lo que cuenta con una bisagra en la zona central que permite doblarla por la mitad y pesa poco más de 20 kg.

Es compacta pero ambiciosa a nivel técnico, ya que dispone de elementos de gran comodidad como un sillón Selle Royal Essenza, pero también frenos de disco hidráulico, suspensión delantera o unas buenas ruedas para uso combinado.

Viene con todo lujo de detalles como un candado de seguridad nivel 8 con llavero, parrilla, cintas de agarre para cuando la plegamos. En cuanto a especificaciones, promete una autonomía de hasta 100 kilómetros en su versión más potente y una velocidad de pedaleada asistida de hasta 25 km/h. Podéis encontrarla por unos 1.500 euros.

Orbea Kemen 40

La Orbea Kemen 40 es precisamente esa bici eléctrica de trekking prometida que nos sirve un poquito para todo y que además estéticamente no parece una bici con motor, sino que pasa totalmente desapercibida.

Está disponible en varias tallas y con la barra más baja o más alta (lo que antes se denominaba "de chica"), viene con parrilla, guardabarros, suspensión delantera, ruedas todoterreno, una buena mecánica para el día a día con detalles como frenos de disco, hasta un sillín Selle Royal Vivo.

En cuanto a sus características eléctricas, viene con una batería interna de 540 Wh extensible y un motor Shimano EP600 de 85 Nm ubicado en la parte central, suficientes para hacer un poco de todo. ¿El precio? El modelo base ronda los 3.500 euros

Brompton Eléctrica

Si vais a usar la bicicleta mucho, buscáis la máxima calidad, queréis un modelo plegable, sois un poco sibaritas y buscais lo mejor de lo mejor, es este modelo. Su mecánica es tan cuidada que hay quien es capaz de reconocerla por cómo suena de bien.

Os cuento algunos detalles: Ha sido desarrollada en colaboración con el equipo Williams de Fórmula 1, que se ha encargado del desarrollo del motor de 250 W. La bicicleta es fiel a la esencia y fácil plegado de la marca, una de sus señas de identidad.

El motor se ubica en la rueda delantera, por lo que tenemos el efecto de doble tracción, en la rueda de delante con el motor y en la trasera por el impulso del pedaleo. Han desarrollado una tecnología de sensores inteligentes que sabe cuándo aplicar la asistencia al pedaleo, ya sea por viento en contra, por la pendiente de una cuesta, etc.

La batería de Ion-Lítio se sitúa en una mochila en la parte delantera y tiene una capacidad de 300Wh lo que nos asegura una autonomía de entre 30 y 70 Kilómetros. Podemos elegir entre diferentes tamaños de bolsa, hasta una en la que nos coge el portátil por ejemplo. Tarda en recargarse 4 horas, pero existe la posibilidad de adquirir un cargador rápido que reduce dicho tiempo a la mitad. Un par de bazas interesantísimas: pesa poco más de 15 kg y plegada es de lo más compacto que vais a ver.

Eso sí, su precio base es de unos 3.500 euros.