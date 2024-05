Ganbara - De Cerca Internacional Nueva Caledonia, un territorio pendiente de descolonizar MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 30/05/2024 21:54 (UTC+2) Última actualización: 30/05/2024 21:54 (UTC+2) Nos acercamos a este lugar en conflicto con Emmanuel Perronnet, profesor en Bilbao originario de Nueva Caledonia y Noé Cornago, profesor de Relaciones Internacionales de la UPV/EHU Escuchar la página Escuchar la página

Ponemos rumbo a Nueva Caledonia, o Kanak, un lugar ubicado en el océano Pacífico. Por ajustar las coordenadas del GPS, está localizada en el suroeste del océano Pacífico, a unos 1200 km al este de Australia y 1500 km al noreste de Nueva Zelanda. Vanuatu se halla al noreste. Un lugar, del que antes de las últimas revueltas apenas conocíamos nada.

Las últimas semanas están siendo especialmente convulsas. ¿La razón? La reforma electoral impulsada por Emmanuel Macron que otorgaría el derecho de voto a muchos franceses residentes en Nueva Caledonia, lo que de facto disminuye el peso electoral de los autóctonos: los kanakos. Un cambio del peso, y de las dinámicas de poder, que han tenido una fortísima respuesta en la calle.

Lo que parece claro es que Nueva Caledonia forma parte de ese pasado de la Europa colonial que quiere dejar atrás la tutela de un país que está a 17.000 kilómetros, y a un mínimo de 24 horas de avión.

¿Es un anacronismo? ¿el fantasma del colonialismo?

Pero no podemos dejar de lado la economía, Nueva Caledonia es el tercer país en producción mundial de níquel y tiene en China a uno de sus principales compradores, algo que no gusta en Francia. No olvidemos que estamos en un mundo muy polarizado en el eje Oriente-Occidente y que el océano Pacífico es una zona caliente del planeta donde Francia quiere estar presente.

Lo analizamos con Emmanuel Perronnet, profesor en Bilbao originario de Nueva Caledonia y Noé Cornago, profesor de Relaciones Internacionales de la UPV/EHU.