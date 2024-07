Tecnología de Consumo Tencología de Consumo Lo mejor que Samsung ha presentado en su Galaxy Unpacked 2024 Eva Rodríguez (Xataka) Publicado: 15/07/2024 11:36 (UTC+2) Última actualización: 15/07/2024 11:36 (UTC+2) 2024 ha llegado con más novedades que nunca. Eva Rodríguez (Xataka) nos las presenta en Tencología de Consumo en 'Ganbara de Cerca'. Escuchar la página Escuchar la página

Mientras que lo normal es aprovechar ferias o el curso para sus eventos, la firma coreana agita el verano con su Unpacked, momento en el que presenta sus nueva gama alta de smartphones, relojes inteligentes y otros wearables como auriculares. Ojo porque este 2024 ha llegado con más novedades que nunca y un tremendo jarro de agua fría para los amantes de la tecnología de aquí. Empezamos con los móviles, en este caso, plegables.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Si hay una marca que apuesta por los teléfonos plegables, esa es Samsung. Llevan varias generaciones haciéndolo y la verdad es que cada vez con más acierto. Este no solo es el mejor plegable de la historia hasta la fecha, sino también es el más el Galaxy Z más delgado y ligero de la historia. Para que nos entendamos, este es un plegable de tipo mariposa o libro, es decir, que se despliega horizontalmente.

Estéticamente luce muy parecido a su predecesor, pero tiene un peso de solo 239 gramos y solo 12,1 mm de grosor cuando está plegado y 5,6 mm cuando está desplegado. Todavía es más grueso que la mayoría de móviles, pero empiezan a ser cifras muy asumibles. Además también viene con cristal Gorilla Glass Victus 2 y chasis Armor Aluminum, una combinación para no echarnos las manos a la cabeza si se nos cae.

Algunas especificaciones importantes. Fuera tiene una pantalla de 6,3 pulgadas HD+ para salir del apuro viendo notificaciones o contestando algunos mensajes, pero la reina es su pantalla interna, de 7,6 pulgadas AMOLED con resolución QXGA+ y 120Hz de tasa de refresco, un gustazo para ver vídeos o si nos toca trabajar. Monta el potentísimo Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy junto a 12 GB de memoria RAM, una de las configuraciones más potentes que podemos tener hoy en día en un móvil y que además llega con un sistema de refrigeración.

A nivel de batería cuenta con 4.400 mAh junto a carga de 25W por cable y carga inalámbrica de 15W. Para el apartado fotográfico tenemos una triple cámara en el exterior, con un sensor principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y 123º y un telefoto con zoom óptico 3x, todos ellos con estabilización óptica de imagen (OIS).

Como ya pasó con los Galaxy S24, para aprovechar ese pantallón la firma coreana ha implementado Galaxy AI, es decir, funciones de inteligencia artificial. Entre las opciones que ofrece el Galaxy Z Fold6 está Note Assist, que permite traducir, formatear texto y obtener resúmenes, directamente desde la aplicación de notas. Con la función de 'superposición de PDF', también en la app de notas, podremos subir un archivo PDF y traducirlo.

La aplicación de Teclado de Samsung añade la función 'Redactor' que sugiere texto a partir de palabras. Por parte del S Pen añade la función 'Esbozo a imagen' que permite crear imágenes con IA.

¿Para quién es este móvil? Para quien guste tener lo último de lo último, necesite una gran pantalla, haga un uso intensivo o incluso para trabajar. Pero tiene un precio y qué precio: desde 2.009 euros, disponible desde el 24 de julio.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Pero no os voy a engañar: yo no me compraría ese móvil porque la verdad, me van las cosas más pequeñas y compactas. Me parece que los plegables nos dan la oportunidad de tener la experiencia de un móvil normal, que para mí es suficiente, pero en menos espacio. Por eso mi favorito es el Samsung Galaxy Z Flip 6, que para que nos entendamos, es de los típicos de tapa que se cierran a la mitad en vertical, tipo concha.

El Samsung Galaxy Z Flip6 tiene un diseño equivalente a la generación anterior. Se mantiene el mismo peso y únicamente se ha estilizado ligeramente para medir 14,9 mm cuando está plegado. Samsung explica que ha mejorado el sistema de pliegue y los raíles de la bisagra, esencial para que aguante bien el trote del día a día.

Como antes, tiene dos pantallas, una dentro y otra fuera, lo que evita abrirlo para tareas menores. La pantalla exterior ha mejorado este año. Tenemos un panel Super AMOLED Flex Windows de 3,4 pulgadas HD+ que permitirá acceder a las funciones de Galaxy AI sin tener que abrir el dispositivo. En el interior se encuentra un panel Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Esta generación ha mejorado notablemente en potencia y desempeño fotográfico para colocarse en la gama alta con todo el derecho, de modo que es una magnífica opción si buscas rendimiento y unas fotos de primera pero en un terminal compacto. Así, también viene con un Snapdragon 8 Gen 3 también acompañado de 12 GB de memoria RAM, en vez de los 8 GB de la generación anterior. En cuanto a la batería cuenta con 4.000 mAh.

El apartado fotográfico ha dado un salto incorporando sensores más parecidos a los que tenemos en el Fold. Cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles. Precisamente en fotografía tenemos el modo FlexCam que permite aprovechar la forma del Flip para mejorar el encuadre y automatizar el zoom, vamos, ponerlo medio abierto y usarlo como soporte.

Algunas de las funciones de inteligencia artificial que se encuentran en el Z Flip6 son por ejemplo la de 'Respuestas sugeridas', que permite analizar los mensajes recibidos y darles una respuesta sugerida sin necesidad de abrir la pantalla.

Como su hermano mayor, también estará disponible a partir del 24 de julio, aunque en este caso por 1.209 euros. No es barato precisamente, pero está dentro del rango al que estamos acostumbrados a ver.

Samsung Galaxy Watch Ultra y Watch 7

Hay pocos relojes dentro de Android tan populares como los de Samsung y con esta renovación tengo claro que seguirán entre los más vendidos en los próximos meses.

Permíteme que empiece con la primera generación del reloj que está llamado a ser el gran rival del ambicioso y caro Apple Watch Ultra, el Samsung Galaxy Watch Ultra.

A pesar de ser un modelo "Ultra", este Galaxy Watch comparte bastante hardware con el Galaxy Watch 7 como iremos viendo. Este es reloj inteligente más resistente jamás fabricado por Samsung, fabricado con una estructura de titanio, resistencia al agua 10ATM y un rango de funcionamiento desde 500 metros por debajo del nivel del mar hasta los 9.000 metros de altura. Vamos, un pepino ideal para deportistas, tanto por resistencias como por batería y métricas ofrecidas.

Estéticamente tiene elementos que se inspiran fuertemente en el reloj de Apple por lo parecidos que resultan. Así, tiene una generosa caja de 47mm que mezcla el diseño circular de la esfera con la estética cuadrada de la propia caja y un botón naranja exactamente igual que el de Apple.

Cuenta con un procesador Exynos W1000, 2GB de RAM y 32 GB de memoria interna, una combinación que promete fluidez y espacio de sobra para atesorar aplicaciones.

La pantalla es la mejor vista en un Galaxy Watch, con 1,5 pulgadas, AMOLED, modo noche en las esferas nativas y un brillo pico de 3.000 nits. Samsung promete una autonomía de hasta 100 horas en modo ahorro de energía.

He dicho que se parece al carísimo reloj de Apple y la verdad, aunque no es barato, sí que hay diferencia de precio: mientras que el Apple Watch cuesta 899 euros, en este caso se han quedado en 699 euros.

El reloj que normalmente arrasa es el Galaxy Watch a secas y este tiene todo lo necesario para hacerlo. En este caso tiene un diseño conservador bastante parecido a generaciones anteriores, llega en versiones de 40 y 44mm para todas las muñecas y pese a no ser un modelo Ultra, cuenta también con cristal de zafiro, algo imprescindible para evitar arañazos.

El procesador es el mismo de su hermano mayor, así como todos los sistemas de medición. Samsung destaca algunas de las nuevas funciones para esta generación, relacionadas con la salud. El reloj es ahora capaz de utilizar inteligencia artificial para ofrecer datos relativos a la apnea del sueño, el IHRN (Notificación de Ritmo Cardiaco Irregular), monitoriza presión arterial y es capaz de realizar electrocardiogramas. Se convierte así en una de las propuestas más sólidas del mercado a la hora de realizar mediciones de salud.

En cuanto a precios, parte de los 399 euros, aunque como es habitual en pocas semanas comenzaremos a ver ofertas que lo hagan un caramelito.

¿Por qué querría entonces alguien comprarse el Ultra? Porque es más resistente, un diseño más deportivo, tiene más batería y con una pantalla más grande se ve mejor. Y hasta aquí.

Samsung Galaxy Ring

Llegamos a la parte que como periodista Tech más tiempo llevo esperando, ¿el anillo, pa cuando? Pues por fin, el próximo wearable de moda ya está aquí: el Samsung Galaxy Ring es una realidad.

El Samsung Galaxy Ring es un anillo con forma de anillo, esto no sorprenderá a nadie. La clave del dispositivo, o al menos es la idea de Samsung, es que se puede llevar en aquellos contextos en los que llevar un reloj es incómodo, como por ejemplo a la hora de dormir. Su propuesta es sencilla: el Galaxy Ring es un dispositivo menos invasivo que nos puede acompañar en todo momento.

Así pues, el Samsung Galaxy Ring está disponible en tres colores (negro, plata y oro) y en nueve tamaños. A diferencia de los relojes, cuya correa se adapta a la muñeca, en los anillos tendremos que elegir el tamaño que mejor nos venga. En cualquier caso, todos los anillos compartirán anchura y grosor, lo que cambiará será el peso. Cuanto más pesado, más batería: hasta siete días en el modelo más grande.

Si hablamos de materiales, Samsung ha optado por titanio de grado cinco que, como curiosidad, es la aleación más usada en implantes dentales) y un diseño tal que va a minimizar posibles arañazos o rayones.

El Samsung Galaxy Ring no va a vibrar para mandarnos notificaciones o molestarnos. Al contrario, es un dispositivo enfocado totalmente a la salud y al bienestar y de ello se encargan unos sensores situados en la zona interior bajo unos ligeros relieves. ¿Qué medirá? El sueño, la actividad física, frecuencia cardíaca, hará seguimiento del ciclo menstrual y tiene detección automática de entrenamiento y el llamado Energy Score, que combina todo lo anterior para darnos una puntuación de nuestra vitalidad.

Si tenemos más dispositivos de Samsung, ganaremos en precisión en mediciones por ejemplo respecto al reloj o podremos usarlo como disparador de la cámara del móvil o apagar la alarma. Además se une a la red de dispositivos de la marca para encontrarlo en caso de pérdida.

Y ahora viene el disgustillo: disponibilidad y precio. En Europa POR EL MOMENTO solo llega a Francia, Alemania y Reino Unido y costará bastante más de lo que pensábamos inicialmente: 449 euros. No obstante ya os adelanto que yo soy optimista.