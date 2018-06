graffiti

Orquesta Behotsiik

La Orquesta Behotsik musicaliza un botón, una nariz y el papel higiénico

22/06/2018

Los jóvenes de la Orquesta Behotsik, Borja Mollá, Asier Lemos y Unai Ibáñez vuelvena poner banda sonora a varios momentos de la programación de Radio Euskadi

Un viernes más, los jóvenes de la Orquesta Behotsik visitan Graffiti para poner su particular banda sonora a varios momentos de nuestra programación. Informativos, magazines, deportes, no hay tema que no tenga una posible música, y ellos la encuentran. Y en su desafío semanal, en esta ocasión han relacionado tres elementos tan dispares como una nariz, un botón y el papel higiénico, mientras sonaba de fondo la mítica "Oda al papel higiénico" interpretada por el grupo "La Trinca".