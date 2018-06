graffiti

Canciones que hicieron grandes sus películas

27/06/2018

En nuestras 'Historias musicalizadas' repasamos tres canciones que pasaron a la historia del cine y de la música. Muchas fueron incluso más importantes que su reparto de actrices y actores.

En nuesrra sección 'Historias Musicalizadas', Garazi Velasco nos trae varias canciones de cine que contribuyeron a hacer más grande y legendarias las películas en las que aparecían. Un repaso que comienza con el tema 'El rosarino' del trío argentino Acorazado Potemkin y que se realizó con motivo de la película del mismo nombre. Un largometraje que pese a ser muda se le atribuyó este tema como si fuera su banda sonora. Una historia que recuerda el motín que se produjo en este barco de la flota rusa.

Otro de los temas que recordamos es el inconfundible tema 'You never can tell' de la película 'Pulp Fiction' con Uma Thurman y John Travolta. Una canción casí más conocida que la propia película.

Terminamos el repaso con el tema El club de la lucha de la película dirigida por David Fincher. Cuando el protagonista confiesa a Marla que se han conocido en un momento extraño de su vida; suena 'Where is my mind' de los Pixies y en ese momento los edificios estallan. Apoteósico.